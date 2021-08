‘Lichaam aangereden Tamar (14) versleept na botsing’

Het lichaam van het veertienjarige meisje Tamar, dat in juli vorig jaar werd doodgereden langs een Noord-Hollandse provinciale weg, is kort nadien nog versleept naar de berm. Dat heeft een ongevallendeskundige vastgesteld, meldt advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra zondag op Twitter. De Duitse man die Tamar aanreed, ontliep strafvervolging omdat er volgens justitie geen bewijs was dat hij roekeloos had gereden.

Sporen op het lichaam van Tamar zouden nu uitwijzen dat ze na de botsing, die haar op slag het leven kostte, is verplaatst. „Je kunt duidelijk zien dat het slachtoffer eerst vooruit is geschoven en dat er dan een hoek in zit”, zegt de door de advocaat ingehuurde deskundige, Willem Baan Hofman, volgens persbureau ANP. „Wij analyseren honderden ongevallen en die hoek kan niet zijn gekomen als gevolg van een aanrijding of een ongeval.”

Ook forensisch patholoog Frank van de Goot sluit volgens ANP niet uit dat iemand Tamars lichaam in de berm heeft gelegd. Het Openbaar Ministerie heeft eerder al bekeken of Tamar wellicht is versleept, maar vond op haar lichaam geen dna van de bestuurder en bijrijder van de auto waarmee ze is aangereden.

Artikel 12-procedure

Diekstra weet nog niet of hij nu stappen gaat ondernemen namens de nabestaanden, zoals bijvoorbeeld een poging het OM via een Artikel 12-procedure te dwingen alsnog de bestuurder te vervolgen. „Op dit moment wordt er door andere deskundigen nog onderzoek naar de zaak gedaan. Wij wachten op hun bevindingen”, schrijft hij.

Tamar werd middenin de nacht aangereden op de provinciale weg richting Marken, waar ze woonde. Ze was weggelopen van huis na een ruzie over haar bedtijd. De 28-jarige bestuurder van de auto, een grijze Mazda, kreeg wel een boete van 1.500 euro omdat hij op het moment van de botsing op zijn telefoon keek. Hij verklaarde dat hij het stuur voelde trillen, maar dacht dat dat kwam door een gat in de weg.