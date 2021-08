Israël en de terroristische chocoladerepen voor Hamas

Te midden van het vele nieuws uit Afghanistan was u misschien dit bericht ontgaan: de inbeslagneming door de Israëlische autoriteiten van 23 ton chocoladerepen met bestemming Hamas. Want voor terroristische doeleinden, aldus de verklaring van minister van Defensie Benny Gantz.

Israël, dat de Gazastrook sinds 2007 op afstand bezet, liet lange tijd helemaal geen chocola toe. Het was immers een luxeproduct dat de Palestijnen daar helemaal niet nodig hebben. Daar kunt u het mee eens zijn of niet, maar het beslag van vorige week had daarmee niets te maken. Volgens het Israëlische ministerie van Defensie was het Hamas’ bedoeling de chocola te verkopen aan de bevolking en de opbrengst te gebruiken voor operaties van zijn militaire vleugel. De repen waren met geld uit Iran aangeschaft door twee Palestijnse importbedrijven, beide terug te voeren tot een geldwisselaar in Gaza, aldus nog steeds de Israëlische lezing. De twee bedrijven waren eerder dit jaar al op de lijst van terroristische organisaties bijgezet omdat ze door de geldwisselaar zouden worden gebruikt om miljoenen dollars uit Iran naar Hamas door te sluizen. En er zat ook al een luchtje aan de groenten die ze leverden.

Hoe dan ook, hoewel de puinhopen in de Gazastrook nog steeds herinneren aan de geweldsexplosie van mei, voert Hamas de spanning met Israël alweer op in de vorm van protesten aan het grenshek. Niet zozeer om de chocola, al zal dat de stemming niet hebben verbeterd, als wel omdat Israël (wederop)bouwmateriaal en andere goederen nóg mondjesmater dan al gebruikelijk doorlaat. Bovendien was er tot vorige week geen overeenstemming bereikt hoe voortaan het geld uit Qatar zou worden aangevoerd om een minimaal bestaan in de Gazastrook mogelijk te houden (bedenk dat de VN de situatie al onleefbaar achten voor de 2 miljoen inwoners!).

Hoe zit het met dat geld? Qatar is sinds jaar en dag met Israëlische instemming de hoofdsponsor van de Gazastrook – voor miljoenen dollars per maand in koffers aangedragen door de Qatarese ambassadeur. Maar Israël maakte daar na de geweldsronde van mei een einde aan. Het wil koste wat het kost voorkomen dat het terechtkomt bij Hamas, dat voor Israël maar ook de VS en de EU geldt als terroristische organisatie. Inmiddels is in moeizame onderhandelingen met Egypte als bemiddelaar in principe overeengekomen dat Qatar voortaan 100.000 behoeftige gezinnen (meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens van 4 euro per dag) elke maand 100 dollar zal geven. Dat geld gaat dan via de VN in New York naar banken in Ramallah en vervolgens naar hun kantoren in de Gazastrook waar de gezinnen hun 100 dollar opnemen.

Maar daar zit een probleem. Hamas heeft niet alleen gewapende mannen in dienst; ook heel veel mensen met kleine baantjes, en die gelden allemaal als terroristen. Lokale banken zijn bang dat ze met onbetaalbare rechtszaken worden geconfronteerd als ze het geld van Qatar via de VN aan deze terroristen uitkeren.

Als het allemaal toch rond komt, lost het dan iets op? Nee. Israël blijft de Gazastrook afknijpen in de ijdele hoop Hamas er zo onder te krijgen, en Hamas blijft brandballonnen en van tijd tot tijd raketten lanceren om te laten zien dat het zich niet laat kisten. Ik heb geen glazen bol nodig om de volgende explosie te voorspellen. Vraag aan u: zou de bevolking van de Gazastrook niet sneller genoeg hebben van Hamas als ze niet door Israël wordt afgeknepen?

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.