‘Ik durfde de vlag niet op mijn deur te hangen’

‘Kijk, hier is een regenboogvlag in brand gezet, en hier. En daar zitten brandplekken op de muren. ” Laura Ramirez (24), student rechten, loopt door de gang van haar studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West. Ramirez loopt snel en praat rap, ze heeft dan ook veel te vertellen. „Er werden de laatste tijd zo vaak regenboogvlaggen in brand gezet, dat ik er niet eens meer van opkeek als het gebeurde. Maar dat het zo uit de hand zou lopen had ik nooit verwacht.”

In de flat, waar zo’n 250 mensen wonen, woedde vrijdagochtend vroeg een grote brand. Volgens de politie is het vuur hoogstwaarschijnlijk aangestoken. Vier slachtoffers werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een gezin met twee jonge kinderen moest door de brandweer met een ladderwagen worden gered, vertellen bewoners. De brand ontstond op de achtste etage. Ook op andere verdiepingen zijn er aanwijzingen aangetroffen van brandstichting. De achtste is sinds de brand afgesloten en onbewoonbaar verklaard.

Op foto’s is te zien hoe de hele gang is zwartgeblakerd en vol ligt met gruis. De brandgeur is er zondagmiddag nog sterk aanwezig. Door het hele gebouw zijn brandplekken te zien. Sommige ramen en deuren zijn dichtgetimmerd. Ook op de derde verdieping ruikt het naar brand. Daar werden volgens een bewoner een vuilniszak en een verhuisdoos in brand gestoken. Voor het gebouw staat nu een beveiliger.

Begin juli werd voor het eerst een regenboogvlag in brand gestoken, vertelt bewoner Jeroen de Bilde (21), student creative business, via de telefoon vanuit Berlijn. Er werd een foto van de verbrande vlag gedeeld in de groepsapp met 230 bewoners en oud-bewoners. „Mensen reageerden geschokt. Daarna gebeurde het nog een keer.” Om een statement te maken, deed een van de bewoners bij iedereen een regenboogvlag in de brievenbus. „Veel mensen hingen die toen aan hun voordeur. Dat was eigenlijk heel mooi.”

‘Uitingen van intolerantie’

Toch bleven zich lhbti-gerelateerde incidenten voordoen. Volgens De Bilde werd een Pride-poster die in de lift hing van de muur getrokken. Regenboogvlaggen werden beklad of verscheurd. Ook werd er een hakenkruis getekend op een Vietnamese vlag die op iemands deur hing. De student voelde zich steeds minder veilig in zijn eigen huis. „Ik behoor zelf tot de queer-community, maar ik durfde de vlag niet aan mijn deur te hangen. Als die in brand zou worden gezet, zou dat voelen als een persoonlijke aanval.”

Bewoners meldden de incidenten bij de eigenaar van de flat, woningbouwvereniging DUWO. De huisvester stuurde daarop begin augustus een brief over de „beschamende uitingen van intolerantie” in het wooncomplex. De voorvallen zouden bij DUWO „op het netvlies” staat en „absoluut” niet getolereerd worden. Huurders die zich schuldig hadden gemaakt aan de vernielingen, konden rekenen op directe huisuitzetting.

Maar zichtbare veiligheidsmaatregelen werden vervolgens niet getroffen, zeggen de drie bewoners die NRC sprak. De Bilde: „We hebben DUWO gevraagd om brandblussers, brandknoppen en camera’s, maar er is niet naar ons geluisterd.” Ramirez: „Ik las in de media dat het volgens DUWO niet mogelijk is om camera’s te plaatsen, omdat 70 procent van de bewoners moet instemmen en we het zelf moeten betalen, maar mij is nooit iets gevraagd. Ik had met liefde tien euro per maand meer betaald voor een camera op m’n gang.”

Ingebroken

Een 27-jarige bewoonster vertelt dat ze afgelopen vrijdagochtend rond 05.00 uur een „vieze, teerachtige geur” rook. Ze wil niet met haar naam in de krant en verblijft uit angst tijdelijk bij haar ouders. „Ik dacht dat er een auto in de fik was gestoken, want dat is eerder gebeurd. Toen appte een vriendin die boven me woont: ‘Je moet nu je spullen pakken, er is brand in het gebouw’.” Omdat er geen rookmelder afging, had de vrouw de ernst in eerste instantie niet door. Ze kleedde zich aan, pakte haar laptop en andere waardevolle spullen, en liep naar beneden. „Sommige mensen hadden alleen een badjas aan of blote voeten. Buiten stonden ambulances, politie en brandweer. Toen besefte ik: dit is heftig.”

Achteraf, zegt de bewoonster, is ze blij dat ze toch haar spullen had meegenomen. Bij terugkeer, uren later, bleek namelijk dat er bij meerdere woningen was ingebroken. „Er waren tv’s, laptops en portemonnees gestolen. Zelfs de batterij van een elektrische fiets”, zegt de 27-jarige vrouw. De politie Amsterdam bevestigt dat er tijdens de ontruiming spullen zijn gestolen. Een woordvoerder denkt dat iemand mogelijk „misbruik van de situatie” heeft gemaakt.

Groep

De vraag blijft: wie is de verantwoordelijke? De politie kan desgevraagd niet zeggen of er al een verdachte in beeld is. Bewoners denken dat de dader iemand uit het gebouw is en dat de brand misschien wel door een groep is gesticht, aangezien het op meerdere verdiepingen werd aangestoken en er veel spullen zijn gestolen.

Als het had gekund, zegt Laura Ramirez, was ze het liefst een tijdje bij haar ouders gaan logeren. „Maar die wonen in Colombia.” Ze probeert niet te veel na te denken over wat er is gebeurd. Jeroen de Bilde zegt dat hij na terugkomst uit Berlijn ook weer naar zijn eigen huis gaat. „Ik laat me absoluut niet wegjagen.” Hij is boos op DUWO, dat ondanks meldingen volgens hem niets deed. „Als de eerdere bedreigingen serieus waren genomen, was dit niet gebeurd. Veel anderen vinden dat ook. De situatie had kunnen worden voorkomen.”

DUWO was zondag niet bereikbaar voor vragen. De woningbouwvereniging schrijft in een reactie op haar site te zijn geschrokken van de brandstichting. Wie voorlopig niet kan terugkeren, kan tot zondag een hotelovernachting boeken en die declareren. Bewoners die iets weten of gezien hebben, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.