Het is tijd voor nieuwe paralympische helden

Bibian Mentel, Esther Vergeer, Marlou van Rhijn. De meeste mensen kennen deze namen wel. De dit jaar overleden snowboardster, de oud-tennisvedette en de onlangs gestopte ‘blade babe’ traden en treden met regelmaat op in de media. Mooi al die aandacht, vindt Vergeer, sinds 2017 chef de mission van de paralympische ploeg, maar het wordt tijd voor andere namen. Nieuwe helden.

De zestiende editie van de Paralympische Spelen – de Olympische Spelen voor sporters met onder meer een lichamelijke handicap, visuele beperking en/of hersenverlamming – worden dinsdag onder moeilijke omstandigheden geopend. Door de oprukkende Delta-variant van het coronavirus verslechtert de situatie in Tokio met de dag; zondag werden 4.393 nieuwe besmettingen gemeld. Ziekenhuizen weigeren de (vaak extra kwetsbare) atleten voorrang te verlenen als zij een besmetting oplopen.

Om gendergelijkheid te stimuleren dragen voor het eerst twee sporters de vlag. Voor Nederland zijn dat triatleet Fleur Jong en handbiker Jetze Plat. Twee charismatische sporters, aldus Vergeer, met een enorme erelijst.

De 25-jarige Jong start op de 100 meter en het verspringen in de T64-klasse. Plat (30) neemt als titelverdediger deel aan de triatlon. Ook start hij op de tijdrit en de wegwedstrijd in de klasse MH14. Op alle onderdelen geldt hij als bijna onverslaanbaar. Maar houd ook dressuuramazone Sanne Voets in de gaten. In 2019 werd ze Europees kampioen, Nederlands kampioen én won ze Indoor Brabant en Jumping Amsterdam. In 2018 werd ze wereldkampioen op de Wereldruiterspelen. Haar doel: drie keer goud.

Andere sporters om op te letten: zwemster Liesette Bruinsma, blade-atleet Olivier Hendriks (met achttien de jongste Nederlander) en rolstoeltennisster Diede de Groot, die in Tokio een ‘golden slam’ kan binnenslepen: alle grandslams en de Spelen in één kalenderjaar.

Vooroordelen wegnemen

Zo’n 4.400 sporters uit 167 landen nemen deel aan het sportevenement. Er komen 73 Nederlanders in elf sporten uit, 53 minder dan bij de equipe die in 2016 naar Rio afreisde en met een recordaantal van 63 medailles thuiskwam, waarvan zeventien gouden. Een moeilijk te overtreffen resultaat.

In de aanloop naar ‘Tokio’ zei Vergeer dat het haar steekt dat er minder aandacht is voor paralympische dan olympische sporters. Ze zag uit naar het moment dat die verschillen verdwijnen. In een interview met NRC, vorig jaar, zei ze: „Veel mensen beschouwen een handicap als een van de ergste dingen die je kan overkomen. We groeien op met het idee dat we alles moeten kunnen en overal controle over hebben. Paralympische atleten bewijzen dat die gedachte niet klopt en dat het heel mooi is het maximale uit jezelf te halen.”

Vooroordelen wegnemen. Dat willen ze ook bij het Paralympisch Comité en het Japanse organisatiecomité. Om die reden werden duizenden Japanse scholieren uitgenodigd als toeschouwer. Het zou hun kijk op invaliditeit kunnen veranderen, is de gedachte. De Japanse samenleving is van oudsher conservatief.

Medisch adviseurs van de Japanse overheid vinden het een onverantwoord plan. En de eerste scholen hebben hun reisplannen al geannuleerd. Inclusie is een loffelijk streven, maar niet als in meerdere delen van het land de noodtoestand is uitgeroepen.