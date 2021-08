Geëvacueerde ambassademedewerker: ‘Alsof ik uit de hel ben ontsnapt’

Hij had vrijdagavond rond half tien de hoop wel zo’n beetje verloren. „Ik heb geen energie om te praten of me te concentreren. Ik zit er mentaal volledig doorheen”, is het laatste bericht die dag van een mannelijke Afghaanse medewerker van de Nederlandse ambassade in Kabul. Maar de volgende ochtend ziet de wereld er plots helemaal anders uit voor hem, zijn achtergebleven collega’s en hun families. „Oh hemel, we hebben ondanks veel problemen en gevaar eindelijk het Nederlandse crisisteam op het vliegveld weten te bereiken”, bericht hij. „Ik heb vandaag in de drukte ook nog vier of vijf Nederlandse paspoorthouders weten te helpen met evacueren. We wachten hier nu op het vliegtuig.”

Het is bijna een week na de val van Kabul. Een week waarin iedereen doodsangsten heeft uitgestaan, tijdens het stressvolle thuiszitten en schier eindeloze wachten, terwijl Talibanstrijders de straten van de stad patrouilleerden en er controleposten oprichtten. Telkens lukte het maar niet om in de menigte door te dringen tot hun evacuatievlucht op de militaire basis van het vliegveld of, de ene keer dat dit wel lukte, dan de juiste militairen te vinden om hen verder te helpen. Rondom het vliegveld vonden chaotische taferelen plaats vanwege de duizenden Afghanen die het land probeerden te ontvluchten. Zeker twintig mensen kwamen volgens de NAVO afgelopen week in en rond de luchthaven om het leven.

‘Wat een opluchting”, vertelt ook een van zijn dolblije vrouwelijke Afghaanse ambassadecollega’s. Ze stuurt verschillende tekst- en spraakberichten vanaf een tussenstop in de regio. „Alsof ik uit de hel ben ontsnapt. Of de gevangenis. Je ziet overal lachende gezichten. Gewoon het gevoel dat je na een week lang worstelen uit die hel bent. Het leek onmogelijk, maar de wereld ziet er heel anders uit nu. Ik voel me gelukkig en gezegend dat ik eruit ben gekomen.” Enkele familieleden van haar blijken lichtgewond te zijn geraakt in het gedrang. „Maar iedereen is blij. We hebben het gehaald. Het gaat goed met ze. Iedereen krijgt wat te eten, we hebben Nederlanders hier die ons helpen.”

Ze zegt ook blij te zijn voor al haar collega’s. Ze is opgelucht dat het gelukt is hen allemaal bij elkaar te brengen voor de evacuatie naar Nederland. Overigens is niet iedereen zaterdag aan boord van de evacuatievlucht gestapt, vult ze aan. „Een collega kon mee, maar hij koos ervoor om nog niet mee te gaan. De soldaten gaan proberen hem morgen alsnog te evacueren.” Er zijn ook nog Afghaanse Nederlanders die wachten op evacuatie. Het Nederlandse crisisteam in Kabul probeert ook hen de komende dagen in veiligheid te brengen.

De namen en functies van betrokkenen zijn bekend bij de redactie.