En het verhaal van Bijleveld over Hawija klopte ook niet

Als president van de Verenigde Staten heb je nog steeds zoveel gezag dat je zelfs als verliezer van een oorlog achteraf het verhaal mag bepalen, en kan pretenderen dat dit verhaal gedurende een periode van 20 jaar altijd hetzelfde is gebleven. „Onze missie in Afghanistan is nooit het opbouwen van een land geweest”, beweerde president Joe Biden vorige week. „Ons enige cruciale nationale belang in Afghanistan blijft wat het altijd al is geweest: het voorkomen van een terroristische aanslag op Amerikaanse grond”, vervolgde hij.

Hebe Willems is net afgestudeerd bij Holocaust and Genocide Studies in Amsterdam.

Zoals menig criticus heeft opgemerkt, jarenlange en kostbare projecten zoals het trainen en uitrusten van het Afghaanse leger en het bevorderen van vrouwenemancipatie in Afghanistan suggereren iets anders. Maar het Afghaanse leger is ingestort, de Taliban heeft de macht en vrouwen en meisjes raken hoogstwaarschijnlijk van de ene op de andere dag hun verworven rechten en vrijheden kwijt.

Destructief

Erkennen dat een missie (deels) mislukt is, is destructief voor moreel en aanzien. Dus keert Biden terug naar de tijdsgeest van 2001. Al-Qaida is verslagen. Osama bin Laden is dood. De Amerikaanse missie is geslaagd. Terwijl de Amerikanen op deze manier verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor mogelijk falen weten te ontlopen, verslapt tegelijkertijd de aandacht voor het lot van het Afghaanse volk en het streven naar rechtvaardigheid.

Hoewel de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan ongetwijfeld een historisch moment zal blijken, is Bidens vertelling daarvan in zekere zin slechts de meest recente uitvoering van een strategie die vele malen eerder is beproefd door oorlogvoerende landen.

Nederland is daar één van. In het najaar van 2014 wist het kabinet de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak van militair ingrijpen tegen de Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS). Dit deden de verantwoordelijke bewindslieden voornamelijk door de barbaarsheid van de „nietsontziende terroristische organisatie” te benadrukken, en te alarmeren met waarschuwingen als „ISIS heeft de ambitie wereldwijd de aanval te openen op onze manier van leven”, en „[ISIS] vormt een directe dreiging voor de regio en veroorzaakt instabiliteit aan de grenzen van Europa, met potentieel vergaande gevolgen voor onze eigen veiligheid”.

Maar gedurende de jaren daarna verschoof de focus in het legitimerende verhaal achter de missie naar het beschermen van burgers in Irak en Syrië en het creëren van politieke stabiliteit in Irak, waar „de democratisch gekozen overheid die, weliswaar geconfronteerd met grote uitdagingen, een hervormingsagenda nastreeft”. En zo kon minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) het maken om in 2019 en 2020 tijdens de nasleep van de onthullingen over het Nederlandse bombardement op Hawija in de zomer van 2015, waarbij tientallen Iraakse burgers omkwamen, te beweren dat Nederland enkel aanwezig was in Irak op verzoek van en in het belang van Irak. Verwijzend naar het internationaal recht als extra dekmantel concludeerde ze dat niet de Nederlandse maar de Iraakse autoriteiten uiteindelijk aansprakelijk waren voor de schade die teweeg was gebracht door het Nederlandse bombardement.

Inconsistent verhaal

Wat Bidens herdefinitie van Amerikaanse doelen en successen in Afghanistan en het inconsistente verhaal achter de Nederlandse militaire missie in Irak en Syrië met elkaar gemeen hebben, is dat ze succesvol het eigenbelang dienen, ten koste van in deze gevallen de Afghaanse en Iraakse burgers en autoriteiten.

Maar er is ook een verschil. Terwijl Biden er geen doekjes om windt en expliciet uitspreekt dat hij het Amerikaanse nationale belang vooropstelt, blijft het Nederlandse kabinet pretenderen op humanitaire gronden te hebben gehandeld. Dat dit niet helemaal strookt met de werkelijkheid werd nogmaals bevestigd toen minister Bijleveld pas na lang doordrammen van de Kamer bereid bleek een vrijwillige vergoeding uit te keren aan de getroffen inwoners van Hawija.

Met de nadruk op vrijwillig, want er mocht geen twijfel bestaan over het feit dat Nederland echt niet aansprakelijk was voor de consequenties van haar handelen.

