Die kleinere berichten horen ook in de krant

Precies een week geleden stond in deze krant een column op pagina twee over gelakte jongensnagels. Op pagina drie: een groot artikel over de opmars van de Taliban. Dat stukje over die nagels was van mij, en het stond nu wel erg onbenullig naast het grote (en rampzalige) Afghanistan-nieuws. Vraag: kan je tijdens een wereldramp wel schrijven over net iets minder urgente zaken? Anders geformuleerd: hoe verhoudt de nieuwe, gender-neutrale uitreiking van het Gouden Kalf zich tot de desperate pogingen van Afghanen stad en land te ontvluchten? Antwoord: Niet.

En toch horen die kleinere berichten ook in de krant, zelfs als de wereld beheerst lijkt door maar één thema. Het dagelijks leven, het uwe en het mijne, raakt onmiskenbaar gekleurd door beelden van wanhopige Afghanen, bijeengepakt op een vliegveld dat verdacht veel lijkt op een concentratiekamp. Ondertussen gaan de beslommeringen in Nederland gewoon door, van de eindeloos uitgestelde kabinetsformatie tot de meest brandende genderissues. Dat is niet zo netjes van de ‘faits divers’, die de goede smaak zouden moeten hebben zich even gedeisd te houden. Maar, zoals Karel van het Reve al schreef, zelfs onder de bezetting van nazi-Duitsland bleef de Amsterdamse Bijenkorf gewoon doordraaien en terwijl de Joden werden vermoord dubden weer anderen over hun sinterklaaspresentje.

Nog erger dan de wereldbrand is een krant die van a tot z bestaat uit enkel berichtgeving over die wereldbrand. Want altijd gebeuren er ook andere dingen die ons, hoe ongepast ook, vaak net iets meer raken dan de grote, globale kwesties. Ik vind het onzinnig die kleinere feiten af te serveren, omdat ze in vergelijking met de Taliban of het Klimaat in het niet vallen. We stoppen in Nederland niet collectief met ademhalen bij wijze van adhesiebetuiging aan Kabul.

Wel verbaas ik me over hoe verschillend mensen het vreemde en nabije inschatten. Voorbeeld: de kwestie rond de prijsuitreiking aan schrijfster Astrid Roemer, die mij zeer aan het hart ging. Maar de zaak werd door veel andere Nederlanders, zelfs door Nederlandse schrijvers met ‘relatieve stilte’ onthaald, zoals H. M. van den Brink in deze krant opmerkte.

Van den Brink vindt dat die prijs gewoon met pomp and splendour had moeten worden uitgereikt en verwachtte meer bijval van andere, Nederlandse schrijvers. Die bijval heb ik niet te vergeven. Wat ons beiden verbaast is de afstand die er klaarblijkelijk bestaat tussen Astrid Roemer en schrijvend Nederland. Van den Brink: ‘Dan horen [schrijvers zonder oer-Hollandse achtergrond] er dus nog steeds niet echt bij.’

Maar juist omdat Roemer er wat mij betreft zeer bij hoort, wond ik me op over die aangekondigde, inmiddels afgezegde ceremonie.

Ook kritiek is een teken van nabijheid.

