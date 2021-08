Citius Altius Berghius

De flauwste kantoorgrap is een gele Post-it op iemands rug plakken met een paar gekke woorden erop. De persoon in kwestie weet van niets en wordt de hele dag uitgelachen. Nog dodelijker is soortgelijke humor in een stadion. Een nietsvermoedende profvoetballer in de maling nemen, ten overstaan van het publiek op de tribune en thuis voor de televisie.

Steven Berghuis speelde mee in de uitwedstrijd van Ajax tegen FC Twente. Het was de eerste keer in de competitie dat hij met het uitshirt van zijn nieuwe club speelde. In tegenstelling tot het thuisshirt staat je achternaam op je rug.

De eerste helft van de wedstrijd was al een tijdje bezig toen een wakkere televisiecameraman de rug van Berghuis close in beeld nam. Aanvankelijk snapte ik niet waarom. Ik moest twee keer kijken.

Toen zag ik het: Berghius.

Was dit een Amsterdams gebbetje of had Ajax’ materiaalman een lichte vorm van dyslexie?

De nieuwe achternaam paste goed bij de huidige vorm van Berghuis. Tegen FC Twente ging alles mis; passes kwamen niet aan, het vizier stond niet op scherp en hij had pijn aan zijn enkel.

Het was zielig Berghuis met zijn verkeerd gespelde naam zo te zien ronddolen op het veld. Na een kwartier in de tweede helft – de materiaalman had in de rust de juiste naam op een nieuw shirt geplakt – werd hij gewisseld. Het plezier in voetballen ontbrak volledig.

En dan speelt op de achtergrond, of is het de voorgrond, ook nog de overstap van Feyenoord naar Ajax. Het gezin Berghuis werd bedreigd. De voetballer deed aangifte. Idioten maakten een moordspandoek. Fanatici willen nog één keer tot het uiterste gaan, op Berghuis’ verjaardag als hij toevalligerwijs op die datum in De Kuip tegen Feyenoord speelt.

Tegelijk met dit ‘foute’ shirt van Berghuis kwam het nieuws dat Ajax mondiaal geweldige zaken doet met de verkoop van het nieuwe uitshirt voor internationale wedstrijden. Het is zwart, afgebiesd met groen, geel en rood en er zitten drie vogeltjes in dezelfde kleuren op de achterkant in de nek. Een knipoog naar de Jamaicaanse reggaezanger Bob Marley en zijn liedje ‘Three little birds’ dat in de Arena wordt meegezongen.

Hoe nu de ergste woede rond Berghuis uit de lucht te halen? Ajax tegen Feyenoord voor één keer in het Marley-uitshirt laten spelen. Geheel in de traditie van reggae ligt voor iedere toeschouwer die het wil een gratis blowtje op de stoelen klaar. Als de sfeer lekker soft en vredig is, komen Ajax- en Feyenoordspelers hand in hand de tunnel uit. Berghuis met Toornstra voorop.

Achter op het shirt van de gewraakte rechtsbuiten staat de i weer voor de u. De volle Kuip wijst naar Berghius en krijgt een massale lachstuip. Dan volgt een Klassieker op het scherp van de snede, vol rivaliteit en aan het eind: „Cause every little thing gonna be all right.”

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.