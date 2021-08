Toestel met 160 evacués geland op Schiphol

De Taliban riepen afgelopen zondag de overwinning uit vanuit het presidentieel paleis in Kabul. Sindsdien heeft Nederland ruim 450 mensen in acht transportvliegtuigen geëvacueerd naar landen in de regio. Daar stapten de inzittenden, zowel Nederlanders als mensen met een andere nationaliteit, over op een ander toestel. Vanuit landen in de regio zijn vooralsnog ruim 520 mensen in vier vliegtuigen naar Nederland gevlogen. Ook bij deze vluchten gaat het om mensen van verschillende nationaliteiten, die mogelijk nog doorvliegen naar een ander land.

De regering evacueert onder andere ambassadepersoneel, tolken, bewakers, koks en chauffeurs uit Afghanistan, en ook journalisten en mensenrechtenactivisten worden weggehaald. Het ruimhartiger evacuatiebeleid is het gevolg van scherpe kritiek in de Tweede Kamer. Afgelopen woensdag is een motie van D66 aangenomen om niet alleen tolken spoedig te evacueren, maar ook ander Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, evenals activisten en journalisten.

Een toestel met zo’n 160 evacués uit Afghanistan is zondag rond acht uur ’s morgens geland op Schiphol. Dat meldt het ministerie van Defensie op Twitter . De nationaliteit van de inzittenden is niet bekend. Nog onderweg naar Nederland is een afgelopen nacht uit Kabul vertrokken transportvliegtuig, met daarin 86 mensen.

De Britten noemen de situatie bij het vliegveld „extreem moeilijk”, maar benadrukken tegelijk dat ze „er alles aan doen om de situatie zo veilig mogelijk af te handelen”. Sinds de Taliban Kabul een week geleden veroverden, proberen duizenden Afghanen via de luchthaven het land te ontvluchten. Onder hen ook mensen die de afgelopen jaren buitenlandse militairen hebben bijgestaan, bijvoorbeeld als tolk. In het gedrang bij de toegangspoorten van het vliegveld vielen eerder al meerdere doden . Britse en Amerikaanse troepenmachten zijn op de luchthaven om de evacuatie te begeleiden.

In het gedrang bij de internationale luchthaven van Kabul zijn nog eens zeven Afghanen om het leven gekomen. Dat heeft het Britse ministerie van Defensie zondag laten weten, meldt persbureau AP. Het is niet duidelijk wanneer en in welk tijdsbestek de dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Welkom in een nieuw blog

Welkom in een nieuw blog over de crisis in Afghanistan, waarin de redactie van NRC nieuws bijhoudt over de nasleep van de terugtrekking van buitenlandse militairen uit dat land en de machtsovername van de Taliban. Ook melden we de laatste informatie over evacuaties van buitenlanders en Afghaans personeel van de internationale missies, vanaf het vliegveld van Kabul.

Belangrijkste nieuws in dat opzicht was zaterdag de evacuatie van het merendeel van Afghaanse, lokale ambassademedewerkers (en hun families) naar Nederland. 207 mensen wisten zaterdagochtend de luchthaven te bereiken. Zij konden later op de dag, waarschijnlijk in kleinere groepen, op toestellen stappen. De Nederlandse Defensie vliegt evacués niet rechtstreeks naar Nederland; zij worden eerst naar een luchthaven in een veilig land in de regio gebracht en stappen dan over.

Lees ook: Lokaal ambassadepersoneel Afghanistan op weg naar Nederland

Onderwijl blijft de chaos bij Hamid Karzai International Airport. Onder meer de Britten, Amerikanen en Duitsers spraken daarover publiekelijk hun zorgen uit. EU-buitenlandchef Josep Borrell liet weten dat hij volledige evacuatie van Afghaanse ‘helpers’ van de EU-missies voor 31 augustus „onmogelijk” acht. De ambassade van de Verenigde Staten waarschuwde eigen burgers in een ambtsbericht „om veiligheidsredenen” niet op eigen houtje af te proberen te reizen naar het vliegveld - later op de dag werd gemeld dat dat waarschijnlijk is omdat de VS bezorgd zijn om terreuraanslagen.

In Kabul zelf meldden zich zaterdagochtend meer hooggeplaatste Talibanleiders, onder wie de politieke voortrekker Abdul Ghani Baradar.

Lees hier het hele blog over de crises in Afghanistan terug, van zaterdag 21 augustus