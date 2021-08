Zeker zeven doden door storm Grace in Mexico, VS verwachten ook noodweer

De Mexicaanse deelstaat Veracruz heeft zaterdag te maken gehad met een zware orkaan. ‘Grace’ trok daar met windsnelheden van rond de 150 kilometer per uur - soms zelfs 200 kilometer per uur - overheen, en veroorzaakte daarbij veel schade. Volgens lokale autoriteiten zijn zeker zeven mensen omgekomen in het noodweer in Veracruz.

De storm kwam van het Mexicaanse schiereiland Yucatan, met op afgelopen donderdag hevige regenval tot gevolg, voordat die naar het westen raasde. In Veracruz zitten ook veel bewoners nu zonder stroom. Grace veroorzaakte ook in Haïti al noodweer; inmiddels is de orkaan afgezwakt tot een tropische storm.

Henri naar noordoosten VS

Ook in Noord-Amerika zet men zich schrap, daar voor de komst van orkaan Henri. Die trekt richting het noordoosten van de Verenigde Staten, en ligt op koers voor de staat New York. Gouverneur Andrew Cuomo heeft daarom op zaterdag alvast de noodtoestand uitgeroepen voor delen van de staat. Langs de gehele verdere noordoostkust, zoals in New England en New Jersey, worden ook voorzorgsmaatregelen getroffen.

‘Henri’ ontstond in het Carabisch gebied en trok daarna naar het noorden. De tropische storm is inmiddels aangesterkt tot een orkaan. In onder meer de stad New York wordt gewaarschuwd voor gevaarlijke wateroverlast en stormvloeden. Bewoners wordt aangeraden om binnen te blijven, of het openbaar vervoer te gebruiken als zij op pad moeten. Een aantal vervoerslijnen wordt wel al vanaf middernacht op een aantal lijnen het verkeer al stilgelegd, uit voorzorg.