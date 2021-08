‘We horen alleen: wacht af’

De dag na de vergeefse poging om op de chaotische luchthaven van Kabul hun evacuatievlucht te bereiken, zitten de Afghaanse medewerkers van de Nederlandse ambassade weer thuis ondergedoken, samen met hun families. Naar buiten gaan ze niet. Voor de evacuatiepogingen schrapen ze alle moed en hoop bij elkaar. ‘Gewoon’ de straat op gaan, durven de meesten niet nu de Taliban de stad in handen hebben. „Ik ben het helemaal beu, je kan niets doen, iedereen maakt zich grote zorgen”, vertelt een van de vrouwelijke medewerkers.

Vanuit het Nederlandse noodteam blijft het al die tijd stil. „Een aantal collega’s van mij hebben nog suggesties gedaan om ons bij een minder drukke plek binnen te laten op de militaire basis op het vliegveld. Of desnoods helikopters te sturen om ons daar naar toe te vervoeren. Ik heb gehoord dat Duitsland dat doet. Maar alles wat wij te horen krijgen is: ‘We werken aan een nieuw plan, wacht op bevestiging’. Keer op keer.”

Wat overblijft voor de achtergelaten groep van zo’n 210 medewerkers is thuis afwachten en voortdurend het laatste nieuws volgen. „We horen de verhalen dat Talibanstrijders misschien huiszoekingen zullen doen om mensen te zoeken die voor buitenlandse overheden hebben gewerkt”, zegt de medewerkster. „We zijn bang dat ze ons zullen opsporen nu de Taliban een deel van onze biometrische gegevens in handen hebben. Die gegevens zijn verzameld voor onze paspoorten en nationale identificatiebewijzen. We staan onder zware mentale druk, de angst om straks vermoord te worden, spookt steeds door ons hoofd”. Ze zegt zich machteloos te voelen, als ze denkt aan een toekomst van Afghanistan onder de Taliban.

Net voor het telefoongesprek heeft ze gehoord dat een vrouwelijke collega met haar familieleden een nieuwe vluchtpoging heeft gedaan. „We kwamen in het gedrang dichtbij, maar de poort bleef dicht”, vertelt die collega in een spraakbericht. „Er was niemand van de Nederlanders die ons binnen kon laten, ze zeiden ons dat ze de controle niet hadden. Ik moest m’n best doen om niet in schelden uit te barsten.”

NRC houdt contact met Afghaanse medewerkers van de Nederlandse ambassade in Kabul.

Nieuwsbrief NRC Internationaal De buitenlandredactie selecteert de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers Inschrijven