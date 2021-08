Twee Russische media aangemerkt als ‘buitenlands agent’

De Russische televiziezender Dozhd en journalisten van de onderzoekssite iStories hebben van de overheid het label ‘buitenlands agent’ verkregen. Het label wordt gebruikt door Rusland voor media die volgens hen politieke activiteiten ontplooien. Dat meldt persbureau Reuters vrijdagavond.

Media die volgens de Russische overheid financiëring vanuit het buitenland ontvangen, worden via een wet uit 2012 aangemerkt als ‘buitenlands agent’ en op een zwarte lijst geplaatst. Vanaf dat moment moeten zij bij iedere reportage of nieuwsitem op straffe van een fikse geldboete de kanttekening over zichzelf moeten plaatsen. Opmerkelijk is dat de journalisten die als ‘buitenlands agent’ zijn aangemerkt ook bij bijvoorbeeld persoonlijke berichten op sociale media dezelfde kanttekening moeten plaatsen.

Dozhd, één van de weinige nog onafhankelijke media in het land, stelt dat het niets met het buitenland te maken heeft. „Het is een Russisch nieuwskanaal”, schreef hoofdredacteur Tikhon Dziadko op Telegram. De financiëringsstromen van de televisiezender zijn openbaar in te zien op hun site.

Onderzoeksjournalistiek

Rusland gebruikt het label niet alleen voor media, maar ook bijvoorbeeld voor ngo’s. Amnesty International heeft Rusland al eerder opgeroepen de wet uit 2012 te schrappen. Zij beschuldigen Rusland ervan „een campagne te lanceren tegen onafhankelijke media, die erop is gericht om onbevooroordeelde onderzoeksjournalistiek te vernietigen”.

In april had de hoofdredacteur van iStories, Roman Anin, nog te maken met een huiszoeking. Volgens hun advocaten had dat te maken met een onderzoek naar corruptie bij hooggeplaatste Russen. Anin waarschuwde voor de onzekere toekomst van onafhankelijke media in Rusland.

