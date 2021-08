PSV heeft geen moeite met SC Cambuur: 4-1

PSV heeft ook de tweede wedstrijd van dit seizoen in de Eredivisie gewonnen. De formatie van trainer Roger Schmidt versloeg zaterdagavond op eigen veld SC Cambuur met 4-1.

De thuisploeg had geen moeite met Cambuur, halverwege het duel stond het 2-0. Het was Davy Pröpper die, met het hoofd, de score opende in de 18e minuut. Al drie minuten later maakte Eran Zahavi het tweede doelpunt. Meteen na de hervatting maakte invaller Noni Madueke er 3-0 van. Daarna scoorde Alex Bangura voor de bezoekers. Cambuur bood verzet, maar wist geen grote kansen te creëren. In extra tijd zorgde Olivier Boscagli nog voor de 4-1.

Met het oog op de naderende ontmoeting met Benfica in de play-offs van de Champions League gaf trainer Roger Schmidt een aantal spelers rust. PSV verloor de eerste ontmoeting in Lissabon met 2-1.(ANP)