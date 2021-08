Opnieuw informeel formatieoverleg tussen Rutte en Kaag

VVD-leider Mark Rutte heeft het huis van D66-leider Sigrid Kaag verlaten, waar de twee na een intensieve week van overleg, opnieuw met elkaar over de moeizame kabinetsformatie spraken.

Naast de formele bijeenkomsten in het bijzijn van informateur Mariëtte Hamer treffen de politiek leiders elkaar tussendoor nog geregeld. Zo ontving Kaag vorige week zondagavond de – toen nog – twee onderhandelingsteams van GroenLinks en PvdA voor een etentje bij haar thuis in Den Haag.

Deze zaterdag kwam Rutte even na 13.00 uur aan bij Kaag. Hij vertrok twee uur later. Waar zij het precies over hebben gehad, wilde Rutte niet zeggen. Er waren geen secondanten bij aanwezig.

Vrijdagavond reageerden de twee initiatiefnemers van de formatie totaal verschillend op het bericht van GroenLinks en PvdA dat zij vanaf nu met een gezamenlijk onderhandelingsteam de verdere formatiegesprekken ingaan: alleen Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) zullen de onderhandelingen voeren; zij laten hun eigen secondanten voortaan thuis. Ook de Tweede Kamerfracties van beide partijen zullen in het vervolg als één fractie optreden. Dit om het aanhoudende bezwaar van VVD en CDA te omzeilen dat zij niet met twéé linkse partijen een nieuwe regering willen vormen, hooguit met eentje.

Sigrid Kaag noemde dit plan vrijdagavond op Twitter een „moedige stap”. „In een steeds verder versplinterend politiek landschap is deze vergaande samenwerking een mooi signaal dat het ook anders kan.”

Via tv-programma Nieuwsuur reageerden VVD en CDA juist afwijzend op het samenvoegen van fractie en onderhandelingsdelegatie van GroenLinks en PvdA. Zij hadden een veel verder gaande samenwerking tussen de twee partijen verwacht, mogelijk een echte samensmelting van hun fracties. Hun positie ten aanzien van GroenLinks en PvdA is, zo zei men tegen Nieuwsuur, „niet veranderd”.

Dat betekent dat de impasse in de kabinetsformatie nog niet voorbij is. VVD en CDA willen niet met GroenLinks én PvdA, maar liever met de ChristenUnie; GroenLinks en PvdA willen niet zonder elkaar en D66 heeft geen zin om opnieuw met de ChristenUnie te gaan regeren.

Komende week, mogelijk al maandag wordt het eindrapport van informateur Hamer over deze fase van de formatie verwacht. Dan zal zij laten weten wat er in de voorzet op een mogelijke regeerakkoord staat dat VVD en D66 in de afgelopen weken hebben geschreven en hoe de andere mogelijke coalitiepartners daarop hebben gereageerd.