Opel roept Amper-e terug vanwege brandgevaar

Alle bijna 3.400 exemplaren van de elektrische auto Amper-e worden door Opel teruggeroepen, omdat de accu brandgevaarlijk kan zijn. Dat heeft de autobouwer zaterdag bevestigd tegenover persbureau ANP. Eerder op zaterdag meldden Amerikaanse media al dat General Motors de Chevrolet Bolt - de Amerikaanse versie van de Amper-e - heeft teruggeroepen vanwege hetzelfde defect.

De accu van de Bolt en de Amper-e, gemaakt door het Zuid-Koreaanse bedrijf LG, zou spontaan in brand kunnen vliegen door een zeldzaam defect in de fabricage. De autobouwers raden de autobezitters daarom aan hun Amper-e of Bolt niet ‘s nachts op te laden en niet in de buurt van gebouwen te parkeren, totdat deze door de fabriek is gecontroleerd.

In juli riep General Motors al een deel van de Chevrolet Bolts terug vanwege een accudefect. Tot nu toe zijn zeker tien exemplaren van de elektrische auto in brand gevlogen, in alle gevallen door een kortsluiting wanneer de accu bijna volledig was opgeladen.

Miljard dollar

De terugroepactie van de Bolt gaat in de Verenigde Staten om meer dan 70.000 exemplaren en kost General Motors ongeveer een miljard dollar, bovenop de 800 miljoen dollar die het terugroepen in juli al kostte.

Het bedrijf verwacht in de komende jaren tientallen verschillende modellen elektrische auto’s op de markt te zetten. Daarbij moet gebruik gemaakt worden van een ander soort accu dan nu in de Bolt en Amper-e zit, die lichter is en waarmee de auto’s een langere afstand moeten kunnen afleggen.