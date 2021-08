Lokaal ambassadepersoneel Afghanistan op weg naar Nederland

Het is een groep van ruim tweehonderd Afghaanse evacués, voornamelijk medewerkers van de Nederlandse ambassade en hun families, zaterdag gelukt om aan boord te gaan van een evacuatievlucht naar Nederland. Zij wisten zaterdagochtend in veiligheid het Nederlandse crisisteam te bereiken op de militaire basis van de luchthaven van Kabul.

Na dagenlang proberen wisten de eerste Afghaanse medewerkers van de Nederlandse ambassade en hun familieleden rond kwart voor tien in de ochtend door te dringen tot de basis, bevestigden meerdere ambassademedewerkers vroeg in de middag aan NRC. Ze zijn aan boord volgens de laatste berichten, het toestel vertrekt spoedig.

Rondom het vliegveld heerste sinds begin deze week chaos vanwege duizenden Afghanen die het land proberen te ontvluchten nu de Taliban de macht hebben overgenomen in het land. Zaterdag lijkt het in ieder geval bij een van de poorten rustiger te zijn, zodat evacuaties van Afghaanse Nederlanders en zij die de Nederlandse missie in Afghanistan hielpen op gang komt.

NRC had afgelopen week dagelijks contact met een aantal lokale ambassademedewerkers in Kabul. Die raakten gefrustreerd over het moeizame verloop van het evacuatieproces. Het dagboek dat vrijdag werd opgetekend: Afghaanse ambassademedewerkers: ‘We horen alleen: wacht af’

Een aantal van de Afghaanse ambassademedewerkers assisteert de 62 militairen, die onderdeel zijn van het Nederlandse cisisteam, bij het identificeren van hun collega’s en familieleden. Er bevindt zich ook een aantal Afghaanse Nederlanders met een Nederlands paspoort onder de groep.

Opgevangen in Zoutkamp

Het noodteam van Buitenlandse Zaken, dat onder leiding staat van ambassadeur Caecilia Wijgers, vertrok dinsdag vanaf vliegbasis Eindhoven naar Kabul om de evacuatie te begeleiden. Het is de bedoeling dat de evacués met behulp van meerdere militaire transportvliegtuigen in veiligheid worden gebracht met een luchtbrug naar Nederland of een veilig vliegveld in de regio.

Bij aankomst in Nederland worden mensen met de Afghaanse nationaliteit opgevangen door het COA in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp. Daar is de GGD ter plekke voor het verlenen van medische of psychische hulp. Vervolgens behandelt de IND de asielprocedures, liet het ministerie van Defensie woensdag weten.