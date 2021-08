‘Ik had voor september vier festivals staan’

Eigenlijk zouden Rikki Borgelt (30, frontvrouw van de indiepop band Rondé) en Kiki Boreel (25, model) dit weekend op Lowlands zijn. In plaats daarvan staan ze deze zaterdagmiddag bij de Amsterdam RAI. Boreel: „Het voelt hier als een festivalterrein door die verschillende stages en die dixies (toiletten). Ik kom allemaal mensen tegen die ik al lang niet heb gezien.”

Langs de lengte van de Amsterdam RAI zijn zo’n tien podia opgezet op grote wagens, elk met een eigen muziekstijl en bijbehorende achterban. De zware bass van de hardstyle-stage overstemt de bubbling beats van het Vunzige Deuntjes-podium. Een jongen schenkt een fles wijn over in een klein waterflesje, zijn vrienden trekken blikjes bier open. Jongeren vliegen elkaar om de hals. De wagens met de podia rijden straks in drie uur een ronde door de Amsterdamse binnenstad. Tientallen dj’s treden op en er zijn speeches van mensen uit de cultuursector, onder wie radio-dj Michiel Veenstra, publicist Linda Duits en auteur Kluun.

‘Stop de willekeur’

Zaterdag vonden in zes steden protestmarsen plaats onder de naam ‘Unmute Us’. De muzieksector liet van zich horen in Groningen, Nijmegen, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. De boodschap: stop de willekeur. Waarom staat de overheid wel duizenden voetbalfans toe in de stadions en is er straks 70.000 man publiek aanwezig bij de Formule 1 in Zandvoort? Met het Unmute Us-protest eist de evenementenbranche dat per 1 september 2021 evenementen weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit.

Het protest werd in een paar dagen opgezet. Toch zijn er volgens de website van Unmute Us ruim 1.500 organisaties uit de evenementenbranche aan de mars verbonden. „Iedereen die iets doet in de evenementensector is inmiddels aangesloten”, zegt Jasper Goossen, woordvoerder van Unmute Us en oprichter van de Amsterdamse festivalorganisatie Apenkooi. „Wij willen gewoon ons werk kunnen doen. We hebben een passie die we al twee jaar lang niet kunnen uitvoeren. Onze sector wordt zo echt kapot gemaakt.” Met de voorbereiding voor het protest, begon het organisatievuurtje weer een beetje te branden bij Goossen. „De afgelopen week kwam ik producenten tegen die ik al heel lang niet meer had gezien.” Is het een soort grote reünie? „Ja zo voelt wel, maar dan geen leuke reünie.”

Lees ook: Zaterdag protestmarsen in vijf steden. ‘Er is geen reden meer om festivals te verbieden’

Dat was de druppel

De Formule 1 in Zandvoort die straks wél doorgaat, dat was de druppel voor Dennis Hobbelink (33), agile coach bij Unilever. „Dat is de reden dat ik hier vandaag ben. Door die beslissing begrijp ik echt niks meer van de overheid.” Uitgaan was voor Hobbelink altijd een uitlaatklep. Hij was vaste gast bij Amsterdamse clubs als de Marktkantine en festivals als Zeezout en Milkshake. „Ik had voor september vier festivals staan.” Zijn nieuwe uitlaatklep? „Ik ben vanwege corona meer yoga en meditatie gaan doen, dus helemaal de andere kant op. Maar er is gewoon geen vervanging. Ik mis het uitgaan, nieuwe mensen ontmoeten.”

„Ik ben hier om mijn vrienden uit de muziekwereld te steunen”, zegt Chantal Medze (25) – felroze haar, netpanty, tattoos op haar handen – is kunstenares („en ik schilder en probeer een beetje te tatoeëren”). „En het is hier natuurlijk een goed feestje, daar zijn we allemaal wel aan toe denk ik.” Ze vindt dat de overheid een dubbele standaard heeft. „Ondanks dat er getest en gevaccineerd wordt, blijft alles dicht. Ik vind het bullshit, ik ben er klaar mee.”

‘Het is mijn leven’

Haar vriendin, de Duitse Sarah Rupp (26), is social media-manager voor een platenlabel en organiseert normaliter ook evenementen. „Het is niet zomaar een baan, het is mijn leven. Samenzijn met gelijkgestemden, de muziek voelen, aan niets anders denken.” Ze hoopt dat de overheid nu eindelijk luistert naar de sector. „We hebben veel geduld gehad, maar inmiddels zijn er zo veel alternatieve manieren bedacht om evenementen gewoon door te kunnen laten gaan.” Rupp vindt het geweldig dat zo veel mensen naar het protest zijn gekomen. „Ik voel me heel erg gesteund vandaag. Er zijn zo veel verschillende soorten mensen hier, allemaal met dezelfde reden. Dat gevoel dan samenzijn, dat is wat we allemaal zo missen.”