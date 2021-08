Het is half zes ’s ochtends als ik wakker word. Ik hoor mijn nog thuiswonende en werkende zoon (want tja, geen woonruimte te vinden) naar beneden stommelen en de deur uitgaan. Als hij anderhalf uur later weer terugkomt, vraag ik hem waarom hij ook zo vroeg wakker was. Blijkt dat zijn vriendin hem had gebeld. Er reden geen treinen en zij had een vroege dienst, dus of hij haar naar het ziekenhuis kon brengen.

Ik complimenteer hem met deze zorgzame houding: „Echt een galante redder in nood.”

Waarop hij vermoeid antwoordt: „Welnee, een sukkel met een auto.”

