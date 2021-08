De Afghaanse helpers van de Europese politiemissie: eerst paradepaarden, nu vergeten

Na afloop van de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (Eupol) in 2016, werd zo’n 8.000 kilo aan archiefstukken afgeleverd op een kantoor in Brussel. In die papierstapel zaten alle personeelsdossiers van Afghanen die voor Eupol hadden gewerkt, inclusief arbeidscontracten en kopieën van hun identiteitskaarten.

„Nu pas zit daar een Brusselse ambtenaar in die dossiers te controleren of de namen kloppen en of deze mensen – van tolken tot magazijnmedewerkers – echt voor ons werkten”, zegt de Duitse Andrea Thies, die verantwoordelijk was voor het regelwerk van de politiemissie. Haar frustratie is hoorbaar door de telefoon: „Ik weet niet wat ik moet zeggen. We hebben jaren de tijd gehad om dit te regelen en ik heb ook al jaren geleden gevraagd om dat te doen. Nu is het erg, erg laat.”

Want veel Afghanen die westerse landen hebben geholpen, worden opgejaagd door de Taliban en zitten inmiddels vast in hun eigen land. Ze hebben nog niet de juiste papieren of komen er niet door op het chaotische het vliegveld van de hoofdstad Kabul. „Àls ze het vliegveld al bereiken, want mijn oud-collega’s moeten langs talloze checkpoints van de Taliban. Dat is met kinderen en andere familieleden erbij nauwelijks te doen”, vertelt Thies.

Andrea Thies, voormalig head of mission support Eupol in Afghanistan Privéfoto

Lijst met 131 personen

Met andere oud-medewerkers van de politiemissie ijvert Thies al weken voor het naar Europa halen van de Afghaanse oud-collega’s. Op haar lijst staan 131 personen – oud-medewerkers en hun familieleden – die ergens in de EU onderdak zouden moeten krijgen. Terwijl Thies druk op de ketel houdt in ‘Brussel’, doen andere ex-missieleden dat in hun eigen land. Zo komt in Nederland Jan Gras, voormalig procureur-generaal, veelvuldig in de media met steeds zorgelijker berichten over de Afghanen met wie hij heeft gewerkt.

De voormalige Eupol-medewerkers worden thuis opgezocht door Taliban, of uren verhoord of een nacht vastgehouden op een politiebureau. In sommige gevallen worden ze mishandeld – ze vrezen dat ze nog wat ergers kan overkomen. Dat vertellen de oud-medewerkers vanuit Afghanistan in berichten aan hun voormalige partners in Europa.

„Dan is er nog een groep met wie geen contact meer is”, vertelt Gras, die zelf met enkele Afghanen contact houdt via WhatsApp. „Is de stroom bij hen uitgevallen, zodat ze hun telefoon niet meer kunnen opladen. Worden de signalen verstoord? In elk geval zullen ze zitten te wachten op de klop op de deur.”

Paradepaard van de EU

De lotgevallen van de politie-helpers worden enigszins overschaduwd door die van de Afghanen die hebben geholpen bij de militaire missies, mede doordat over de toelating van de laatsten een verhit politiek debat is gevoerd in Nederland. Toch was de ‘European Union Police Mission in Afghanistan’, zoals Eupol voluit heette, lange tijd een paradepaard van het buitenlandbeleid van de EU. Ruim honderd experts uit 22 EU-landen zoals Gras trainden tussen 2007 en 2016 honderden Afghaanse politiemensen, rechters, advocaten en officieren van justitie.

De econoom Thies ondersteunde hen, de laatste jaren als head of mission support waarmee ze verantwoordelijk was voor de hele organisatie van het hoofdkwartier in Kabul en de regionale veldhoofdkwartieren. Thies: „Personeelszaken, financiën, inkoop, kampmanagement, magazijnbeheer, medische diensten – allemaal gedaan met lokale tolken, juristen, schoonmakers, magazijnbedienden en chauffeurs. Zo heb ik in het begin, toen ik nog hoofd financiën was, het administratief personeel getraind in de verwerking van betalingen volgens de – zeer gedetailleerde – regels van de EU.” In totaal werkten volgens Thies ongeveer 350 Afghanen voor Eupol: „Zonder hen hadden de missie en de kampen niet kunnen functioneren.”

Lees hier wat er in Afghanistan gebeurt met mensen die werkten voor buitenlanders

Toen in 2013 duidelijk werd dat de politiemissie op zijn einde liep, vonden Thies en enkele collega’s dat de Afghaanse werknemers een verblijfsvergunning in een EU-land moesten kunnen aanvragen. Ze stuurden daarvoor een voorstel naar de CSDP, de Brusselse instelling voor veiligheid en defensie die verantwoordelijk was voor de missie. „Maar Brussel zei: wij zijn geen land en kunnen geen visa verstrekken, dat is de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De lidstaten zeiden: wij zijn niet verantwoordelijk voor een CSDP-missie. Zo vielen de Afghanen tussen wal en schip.”

‘Schoonmaaksters die niet weg kunnen’

Na afloop van de missie zijn sommige Afghaanse ex-werknemers op eigen houtje geëmigreerd, terwijl anderen volgens Thies nooit om een verblijfsvergunning hebben gevraagd: „Denk aan schoonmaaksters die niet weg kunnen bij hun familie.” Zo zijn er uiteindelijk 131 namen terecht gekomen op de lijst die Thies in juli naar de CSDP heeft gestuurd. De CSDP is er nog mee bezig.

Een complicatie is dat de evacuatieprogramma’s van de EU helemaal zijn afgestemd op tolken, niet op andere werknemers. Daardoor hebben de EU-landen ook geen oog voor de Afghaanse helpers van andere EU-programma’s, zegt Thies. „Zo zijn er Afghanen die de verkiezingen hebben ondersteund, onder Spaanse supervisie. Ik heb contact gelegd met de Spanjaarden en die gaan nu hen nu waarschijnlijk evacueren.”

Dat had de EU moeten regelen, vindt Thies: „Die moet tot het einde de verantwoordelijkheid dragen voor de missies en een exitstrategie hebben voor lokale werknemers.” Ze wijst erop dat de EU nu nog grote civiele missies heeft in landen als Irak en Mali. „Wat als daar na ons vertrek hetzelfde gebeurt als in Afghanistan, met nieuwe machthebbers die mogelijk wraak willen nemen op onze voormalige helpers?”