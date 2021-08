Honderden aanhoudingen bij coronaprotesten Australië

Arrestaties bij coronaprotest Australië

Protesten in de Australische stad Melbourne in de deelstaat Victoria hebben zaterdag geleid tot confrontaties tussen demonstranten en de politie. Daarbij zijn volgens de politie 218 mensen ingerekend en 236 boetes uitgedeeld. Zeven politieagenten raakten dermate verwond dat zij in het ziekenhuis worden onderzocht. Dat meldt persbureau Reuters.

Bij het protest, wat een reactie was op de lockdown die zaterdag is ingesteld in Victoria na een nieuwe uitbraak van het virus, waren volgens schattingen van de politie duizenden mensen aanwezig. Toen de groep zich tegen hen keerde, is er traangas gebruikt. Drie mensen worden nog steeds vastgehouden voor het aanvallen van de politie. De boetes voor de arrestanten kunnen oplopen tot 5.452 Australische dollar (3.320 euro) per persoon.

Ook in de provincie New South Wales gingen mensen de straat op voor protest. Daar werden 47 demonstranten aangehouden, onder andere voor het negeren van coronaregels. In de provincie, waarvan Sydney de hoofdstad is, werd op zaterdag met 825 gevallen het hoogste aantal lokale besmettingen sinds het begin van de pandemie gemeld.