Militaire helikopters van de VS halen burgers op buiten het vliegveld van Kabul

VS halen burgers en Afghanen op buiten het vliegveld van Kabul

Militaire helikopters van de Verenigde Staten zijn voorbij het vliegveld in Kabul gevlogen om ten minste 169 Amerikanen op te halen. Dat hebben de autoriteiten vrijdagavond bevestigd aan internationale persbureaus. Daarnaast meldde AP dat er ook 96 Afghanen zijn opgehaald buiten de perimeters en per helikopter naar het vliegveld in Kabul zijn gebracht.

Het vliegveld in Kabul is moeilijk bereikbaar aangezien de Taliban de toegang naar het vliegveld bewaken en grote aantallen mensen er naartoe willen. Volgens de NAVO en de Taliban zijn er tot nu toe ongeveer twaalf mensen omgekomen rondom het vliegveld. Of dat aantal klopt, is onduidelijk. De NAVO stelt dat er inmiddels zo’n 12.000 mensen geëvacueerd zijn uit Afghanistan.

De Amerikaanse president Joe Biden beloofde vrijdagavond om alle Amerikanen thuis te brengen. Dat beloofde hij ook aan de Afghanen die de Amerikaanse troepen hebben geholpen tijdens de oorlog. Wel zei hij dat hij niet kon garanderen dat dit goed zou aflopen. De Verenigde Staten melden zelf dat er in elk geval al minstens 6.000 passagiers zijn meegevlogen in hun evacuatievliegtuigen.

