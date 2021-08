Was Franse evacuatie echt een succes?

Het is van een absolute urgentie, zei president Emmanuel Macron maandag in een tv-toespraak, „dat al onze landgenoten en de Afghanen die voor Frankrijk hebben gewerkt in veiligheid worden gebracht”.

Voorlopig lijkt Frankrijk daar beter in te slagen dan sommige andere landen. Het heeft de voorbije week 466 mensen opgehaald in Kabul, Fransen én Afghanen die gevaar lopen omwille van hun associatie met Frankrijk. Anders dan Nederland, dat mensen vraagt om op eigen houtje de luchthaven te bereiken, heeft de Franse speciale politie-eenheid RAID zo’n 350 personen van de ambassade naar de luchthaven overgebracht, in overleg met de Taliban.

Wat ook in het oog springt: Parijs heeft in de periode mei-juli al 625 mensen die risico lopen omwille van hun werk voor Frankrijk gerepatrieerd. Frankrijk was vooruitziend, zo lijkt het. Het heeft niet gewacht op de finale terugtrekking van de Amerikaanse troepen, voorzien voor 11 september, om zijn mensen in veiligheid te brengen. En het heeft zich niet laten verrassen door de snelle opmars van de Taliban.

Asielaanvraag geweigerd

Maar dat succes is niet het hele verhaal. Afghaanse oud-medewerkers van Frankrijk, gesteund door Franse advocaten, hebben jarenlang hemel en aarde moeten bewegen om hun zaak onder de aandacht te brengen.

Sommige Afghaanse oud-medewerkers hebben een asielaanvraag gedaan maar zijn afgewezen. Zoals Qader Daoudzai, die twee jaar voor het Franse leger heeft gewerkt als tolk. Zijn aanvraag werd in 2015 afgewezen: in 2018 werd hij gedood bij een zelfmoordaanslag in Kabul. Of Abdul Basir, oud-kok voor het Franse leger, die in juni dit jaar werd doodgeschoten, wellicht door de Taliban. Basir had driemaal zonder succes asiel aangevraagd.

Anderen hebben te lang gewacht, zoals de man in Kabul die in gebroken Engels aan de telefoon vertelt dat hij van 2007 tot 2014 voor het Franse leger heeft gewerkt. Hij wil om veiligheidsredenen zijn naam niet geven of de functie die hij had bij het Franse leger. Hij heeft een aanvraag gedaan bij de Franse ambassade en wacht momenteel op nieuws.

„Donderdag ben ik naar de luchthaven gegaan met mijn dochter, die over de nodige papieren beschikt om naar Amerika te gaan. Maar de Taliban hebben mij afgeranseld. Ze hebben op mijn telefoon een foto gevonden van een document dat ik had opgestuurd aan de Franse ambassade. Het is voor iedereen gevaarlijk in Afghanistan vandaag, maar in het bijzonder voor mensen als ik.”

„Wij hebben veel zulke gevallen”, zegt Adeel Abdul Raziq, voorzitter van de vereniging van Afghaanse oud-medewerkers van het Franse leger. „En mensen van wie de asielaanvraag in het verleden is geweigerd.”

Abdul Raziq werkte als tolk voor het Franse leger van 2001 tot de Franse terugtrekking in 2014. Sinds 2016 woont hij in Frankrijk met zijn gezin. Maar ook zijn asielaanvraag werd eerst geweigerd. „De tweede keer heb ik in Frankrijk een advocaat onder de arm genomen, en ik heb gelijk gekregen voor de rechtbank.”

Dat, zegt Abdul Raziq, werpt een schaduw over de manier waarop Frankrijk is omgegaan met oud-medewerkers. „In veel gevallen zijn het de rechtbanken geweest die de overheid hebben verplicht om ons naar Frankrijk te halen.”

'Dit gaat niet over ons'

President Macron maakte deze week gewag van het feit dat Frankrijk tussen 2001 en 2014 al zo’n 800 Afghaanse oud-medewerkers en hun families heeft opgevangen, bovenop de 625 die sinds mei dit jaar zijn geëvacueerd. Op dit moment zouden in Afghanistan slechts enkele tientallen personen overblijven die gevaar lopen.

Maar Abdul Raziq merkt op dat die 625 personen allemaal op dat moment werkten voor de ambassade, het Frans cultureel centrum of de opleiding Frans aan de universiteit van Kabul. „Dat gaat niet over ons, de mensen die in het verleden voor het Franse leger hebben gewerkt en daardoor nu gevaar lopen.”

Abdul Raziqs vereniging weet van nog 80 mensen in zo’n situatie die momenteel in Afghanistan zijn. Advocate Magali Guadalupe-Miranda en journalist Quentin Müller hebben een lijst opgesteld met inmiddels 200 personen.

„Ik ben Frankrijk dankbaar”, zegt Abdul Raziq, „en ik heb vertrouwen in de belofte die Macron heeft gedaan. Maar het is een strijd geweest.”