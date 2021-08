Waarom bleef De Vries onbeschermd?

Nog geen 250 meter scheiden de dienstingang van de RTL-Boulevardstudio aan het Amsterdamse Leidseplein en de parkeergarage waar gasten hun auto konden stallen. Parkeren op straat is hier geen optie. Je doet er nog geen drie minuten over, een loopje dat Peter R. de Vries zijn leven kostte.

Sinds de fatale schietpartij op 6 juli is de vraag waarom De Vries daar onbeschermd liep en de politie geen extra oog in het zeil hield. Al in 2020 werd bekend dat hij samen met de twee advocaten van kroongetuige Nabil B. op een dodenlijst stond. En waarom liet hij de beveiliging van RTL Boulevard zijn auto niet halen en brengen van de studio? zoals een aantal jaren geleden ooit was afgesproken? Was hij na al die jaren echt nog zo boos omdat er ooit een deuk in zijn auto was gereden bij het parkeren?De vragen zijn indringender geworden na een publicatie van het Duitse weekblad Der Spiegel. Een medewerker van de parkeergarage vertelt daarin dat hij een week voor de fatale schietpartij gewaarschuwd heeft voor een man die zich verdacht gedroeg en De Vries volgde tot aan die garage.

De politie en de misdaadverslaggever zijn geïnformeerd over van die melding en toch liep hij een week later van studio naar garage: schijnbaar argeloos en zonder bescherming. „Dit had niet hoeven te gebeuren”, aldus de garagemedewerker .

Niemand wil praten

Het verhaal van de garagemedewerker is bevestigd door meerdere bronnen aan NRC, al wil niemand met naam en toenaam worden genoemd. Over veiligheid en beschermingsmaatregelen wil eigenlijk niemand praten, en al helemaal niet met naam: alles wat je vertelt over de beveiliging van een persoon, kan de veiligheid van anderen in gevaar brengen. Daarom verwijst iedereen met graagte naar de onderzoeken die lopen in verband met de dood van de misdaadverslaggever.

En zo zit de veiligheid van mensen vragen over beveiliging in de weg. Dat speelt in de strafzaak Marengo waarin vragen over zoiets simpels als het telefoongebruik van de kroongetuige niet beantwoord hoeven te worden „vanwege veiligheidaspecten”. Het is door een van de advocaten in de strafzaak „een deken” genoemd die alles afdekt.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor nu het gaat om vragen over de beveiliging van Peter R. de Vries. Waarom liep hij onbeschermd naar zijn auto van de RTL Boulevardstudio terwijl iedereen op televisie had kunnen zien waar hij was op die fatale dinsdagavond. Hebben de misdaadverslaggever en de politie de waarschuwing van de garagemedewerker van de week daarvoor wel serieus genomen? Niemand wil zeggen wat er precies met die informatie is gebeurd, wil niemand er iets over zeggen „in verband met de veiligheid”.

Is er na die melding onderzoek gedaan of een nieuwe veiligheidsanalyse gemaakt? Is De Vries nogmaals aangesproken op de risico’s die hij liep? Het zijn vragen zonder antwoord.

Lees ook: Politie appte Peter R. de Vries in maart dat er geen reden was om hem te beveiligen

Peter R. de Vries maakte er geen geheim van dat hij geen persoonsbeveiliging wilde. Die hoogste categorie van beveiliging heeft grote gevolgen voor de bewegingsvrijheid en de privacy van de persoon in kwestie. Dan moet je namelijk alles wat je van plan bent een week van te voren overleggen – van zakelijke afspraken tot een rondje fietsen of een bezoek aan een restaurant. En dat vond De Vries geen leven. Zo’n rigide regime paste niet bij het onvoorspelbare werk van een journalist die bovendien ongezien met bronnen moet kunnen praten.

Maar er zijn ook minder intensieve vormen van beveiliging. Waren die geen optie? Ja, zegt een voormalig persoonsbeveiliger die nu elders werkt. Er zijn altijd andere opties. „Maar beveiliging werkt alleen als er goed overleg is met die persoon.” Hij legt uit wat er gebeurt als je iemand moet volgen terwijl je niet bekend is waar hij of zij heengaat. „Dan moet je de hele tijd op die persoon letten, om te zorgen dat je hem niet kwijtraakt. Een beveiliger die weet waar iemand heen gaat, let op de omgeving en kijkt vooruit: vooruitkijken: we slaan zo rechtsaf, is dat veilig?”

Daarom, zo leggen andere bronnen met jarenlang ervaring hebben in de beveiliging, begint het werk altijd bij de persoon die moet worden beveiligd. Wat wil hij? Staat hij er open voor? Ook persoonlijke verhoudingen zijn belangrijk: heeft de die persoon vertrouwen in de beveiligers en de analyses van de risico’s? Waar, hoe en op welke toon wordt een gesprek over beveiligen gevoerd? Dat doet ertoe.

Vertrouwen

Een bron die zelf is beveiligd, legt uit dat een gesprek waarbij naast de te beveiligen persoon ook partner en eventuele kinderen aanwezig zijn, een heel andere impact kan hebben dan wanneer je zo’n gesprek alleen doet. „De beperkingen die beveiliging met zich meebrengen zijn moeilijk te accepteren, voor iedereen. De neiging is dan ook om de risico’s klein te maken. Maar als je merkt hoe bang jouw naasten zijn om jou te verliezen, ga je zelf ook anders kijken. Daarbij helpt het als je degene vertrouwt die jouw aanspreekt over veiligheid.”

En daar zit een belangrijke bron van spanning als het gaat om de beveiliging van Peter R. de Vries. Hij werd in het voorjaar van 2020 gevraagd door Nabil B. en zijn familie, nádat broer Reduan en advocaat Derk Wiersum waren vermoord. Nabil en zijn familie hadden daarom weinig vertrouwen in de overheid en haar beveiligers. In hun ogen hebben zij de situatie volledig verkeerd ingeschat. In De Vries zagen zij de ideale figuur om de vastgelopen verhouding te doorbreken. Hij was voor Nabil B. en zijn familie de ideale luis in de pels en zo heeft hij zich ook vanaf dag één opgesteld. De Vries ging direct de confrontatie aan, zo nodig in het openbaar. Over de slechte communicatie, onbeantwoorde vragen en niet nagekomen afspraken.

Maar met de mensen die hij de maat nam als het ging over de veiligheid van Nabil B. en zijn naasten, moest De Vries ook in gesprek over zijn eigen veiligheid. Dat leidde eigenlijk vanaf het begin tot gespannen verhoudingen met de mensen die hij juist in vertrouwen moest nemen. Hij voerde er intensieve gesprekken over met collega’s, familie en de overheid. Peter wist dat hij gevaar liep, vertelt iemand die dichtbij hem stond. „Hij was niet „levensmoe”. En toch bleef hij dat loopje doen, waarvan iedereen wist hoe risicovol dat was.