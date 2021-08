Twee arrestaties na gooien molotovcocktail naar woning Groningse journalist

De politie heeft twee verdachten aangehouden in verband met het gooien van een molotovcocktail naar het huis van de Groningse journalist Willem Groeneveld. Dat heeft de politie vrijdagochtend gemeld. In de nacht van woensdag op donderdag werd de brandbom door het raam van de woning van Groeneveld gegooid.

De journalist en zijn partner konden het vuur dat daardoor ontstond zelf blussen. Ze raakten niet gewond. Groeneveld runt het stadsblog Sikkom en zijn woning is vaker het doelwit geweest van gerichte intimidaties, bedreigingen en geweldacties onder meer na onthullingen over huisjesmelkers. Het forensisch onderzoek naar het incident is nog gaande. De verdachten zijn mannen van 31 en 32 jaar uit Groningen.

Districtschef Frank Smilda prijst burgers die hebben geholpen met het meedenken en delen van beelden. „Niet alleen de politie heeft deze zaak hoog opgenomen, we zien dat mensen veel hebben meegedacht”, aldus Smilda. „De beelden zijn massaal gedeeld en de tips hebben er mede voor gezorgd dat de verdachten zo snel konden worden aangehouden.” De politie roept mensen die informatie hebben nog steeds op om die te delen.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) veroordeelde de aanval in felle beoordelingen. „Na de moordaanslag op Peter R. de Vries is dit de tweede aanslag in korte tijd op een Nederlandse journalist”, zei algemeen secretaris Thomas Bruning. Daar sluit de politie zich bij aan. „De aanleiding is nog niet bekend, maar de politie neemt de zaak hoog op”, staat in het nieuwsbericht van de politie. „Ongeacht het motief staat vast dat journalisten in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen.”