Sekswerkers woedend over verbod op porno op OnlyFans

„Sekswerkers verdienen beter dan verneukt te worden door het platform dat ze zelf hebben opgebouwd.” De verbitterde woorden van de Amerikaanse online sekswerker ‘Venice’ vatten de kritiek op OnlyFans die sekswerkers deze week uiten treffend samen.

Venice reageert vrijdag op Twitter op het nieuws dat OnlyFans, het Britse platform dat vooral wordt gebruikt voor de verkoop van erotische foto’s en -video’s, vanaf oktober „content die seksueel expliciet gedrag bevat” (lees: pornografie) zal verwijderen. Gebruikers kunnen vanaf dan nog wel sommige naaktbeelden delen, maar die moeten voldoen aan nieuwe, nog niet gepubliceerde richtlijnen.

Volgens OnlyFans is het afschudden van pornografisch materiaal een wens van de banken en betalingsdiensten waarmee het platform samenwerkt en zou het noodzakelijk zijn om OnlyFans op lange termijn te kunnen laten bestaan. Het nieuws kwam kort nadat nieuwssite Axios onthulde dat het platform moeite heeft nieuwe investeerders te vinden.

Inkomsten

Maar voor veel sekswerkers betekent het dat zíj in de financiële problemen kunnen komen. „Ik ken zoveel sekswerkers die een groot deel van hun inkomen van OnlyFans halen”, schrijft Venice.

„Voor mij betekent dit dat ik 800 euro per maand misloop”, zegt ook de Nederlandse Anne (26, haar achternaam is bij de redactie bekend) via Twitter-chat. Anne vreest dat ze haar honderd vaste klanten van OnlyFans zal verliezen. „Je bent er heel lang mee bezig om iets op te bouwen. En als je er dan vanaf wordt gegooid, is dat zonde.”

Veel sekswerkers voelen zich extra benadeeld omdat OnlyFans zijn succes aan hen heeft te danken. Het platform bestaat sinds 2016 maar werd na het uitbreken van de coronapandemie pas echt groot dankzij de honderdduizenden online sekswerkers die hun beelden op het platform gingen verkopen.

Voor veel ‘gewone’ sekswerkers was OnlyFans een oplossing om de lockdowns financieel door te komen en ook anderen die thuis kwamen te zitten gingen de site gebruiken voor de verkoop van erotische beelden. Sinds het voorjaar van 2020 nam het aantal creators toe van 350.000 tot 1,2 miljoen.

OnlyFans heeft nog niet gereageerd op de kritiek (en ook niet op vragen van NRC), maar zal zich vermoedelijk verdedigen met het feit dat de site formeel nooit bedoeld is als plek voor sekswerk. Het platform heeft zich altijd opgesteld als plek voor kunstenaars en andere ‘makers’. Zo zijn de sociale media-kanalen van OnlyFans gevuld met berichten over mensen die vegan recepten, fitness- of make-uptips verkopen op de site. Dat terwijl de populairste creators vrijwel allemaal erotische beelden verkopen.

Imago

„Ik begrijp dat ze een ander imago willen”, zegt Anne daarover. Ze vermoedt dat OnlyFans een soort Instagram „met exclusieve content” wil worden. Maar de financiële overweging snapt ze niet: „99 procent van hun gebruikers zijn sekswerkers dus ze gaan een groot deel van hun omzet verliezen.”

De situatie doet denken aan 2018, toen het platform Tumblr, waar eveneens veel erotische beelden werden gedeeld, besloot naakt te verbieden. Het bedrijf werd daarna miljoenen minder waard. Het is nog maar de vraag of OnlyFans (dat volgens Axios vorig jaar 2,5 miljard dollar omzette) dat lot weet te ontlopen.

Wat mogelijk ook een rol speelt bij het besluit van OnlyFans om pornografie te weren, is de onthulling van de BBC dat het platform niet altijd streng optreedt tegen mensen die strafbare beelden van dingen als bestialiteit en incest delen. Ook ontdekte de omroep dat het erg makkelijk is voor minderjarigen om een account aan te maken. OnlyFans is inhoudelijk niet ingegaan op deze kritiek en stelt enkel dat er wél streng gemodereerd wordt.

Anne heeft zich al verzoend met het idee dat ze een deel van haar klanten van OnlyFans zal verliezen. Maar, benadrukt ze, ze kan terecht op andere platforms zoals Snapchat Premium en justfor.fans die bovendien geen of minder commissie vragen dan OnlyFans, dat 20 procent afroomt. „Ik hoop dat ik wat fans daar naartoe kan verhuizen.”