Ronnie Flex vindt zijn geluk dicht bij huis op nieuw album

Hiphop Ronnie Flex Altijd Samen ●●●●●

Vier jaar lang kon hij op de podia teren op het succes van zijn album Rémi uit 2017. Maar wanneer Ronnie Flex daar niet te vinden was, liep hij tegen een creatieve blokkade en bijbehorende wanhoop aan, zo verklaarde hij op Instagram. Nu is hij terug met een nieuw album.

Op Altijd Samen omringt hij zich met een paar van de beste zangeressen van Nederland (Do en een comeback van Esmée Denters), maar etaleert hij vooral de 3.0-versie van zichzelf. Flex profileerde zich de laatste jaren al steeds minder als hiphopartiest. Er was natuurlijk de tech-house-oorwurm ‘Drank en Drugs’ waarmee hij doorbrak bij het grote publiek, later sijpelden ook dancehall, bubbling en afrobeats zijn oeuvre in.

Daarvan zit een flard in het nieuwe album (‘Down 4 Life’), maar het experiment vol onverwachte dingen overwint: de knallende jersey club-beat in de samenwerking met Jonna Fraser bijvoorbeeld, in ‘Op Mijn Huid’. Of ‘Laat Niet Los’, dat floreert door een sample die de legendarische hiphopproducer J Dilla ooit verknipte voor ‘Slum Village’.

De teksten die Ronnie Flex over de trapsoul- en r&b-producties rapt en zingt, zijn uiterst persoonlijk. In de wanhoop van stukgelopen en wankelende relaties („ah shit, nu zijn de borden niet meer safe/ nu moet ik slapen bij m’n neef”) vindt hij dichtbij zijn geluk. Bij zijn dochter, zijn geliefde en in de wetenschap dat zijn tweede dochter in het najaar wordt geboren.

Hij praat rechtstreeks tot dochter Nori in de titeltrack: „Hou van mij tot de dag dat ik naar oma ga, en jij hier achterblijft.” Zulke rake zinnen zijn op heel het album te vinden. In de emotionele afsluiter: „Ik heb gestaan daar in de regen / ik heb gedaan wat zij niet deden / wie hoorde mijn gebeden? Hield vol ondanks de tegenslagen van de zwepen.”

Ronnie Flex is een van de interessantste tekstschrijvers van Nederland, en onderstreept dat met een ruim half uur aan magie.