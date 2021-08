PvdA en GroenLinks vormen gezamenlijke fractie tijdens formatie

PvdA en GroenLinks vormen tijdens de kabinetsformatie een gezamenlijke fractie in de Tweede Kamer. Dat hebben de partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver vrijdagmiddag na een urenlang overleg aangekondigd. „Over onze inzet en over het vervolg van mogelijke onderhandelingen overleggen we in een gezamenlijke fractie”, schrijven ze in een gezamenlijke nieuwsbrief. Een volledige fusie is op dit moment niet aan de orde.

Onduidelijk is nog hoe de praktische invulling van de vergaande samenwerking er precies uit komt te zien. Al tijdens de verkiezingscampagne hadden de linkse partijen gezegd alleen samen plaats te willen nemen in een nieuw kabinet, maar tot nu toe zien VVD en CDA het niet zitten om met zowel PvdA als GroenLinks samen te gaan werken. Mede daardoor verkeert de formatie in een impasse.

Laatste woord aan de leden

In hun gezamenlijke nieuwsbrief schrijven de partijleiders dat ze „niet afzonderlijk, maar samen een vuist willen maken”. Volgens hen is „een gezamenlijke inzet voor de formatie en een gezamenlijke onderhandelingsdelegatie een logisch gevolg van de afspraak om elkaar vast te houden.”

In een persconferentie na afloop van hun gesprekken zei Ploumen dat de zeventien Kamerleden van de PvdA en GroenLinks nu gezamenlijk gaan beslissen hoe ze de onderhandelingen in gaan. Volgens Klaver gaat het om een bijzondere en grote stap. „Al onze voorgangers hebben het hier eerder over gehad. En op deze manier zetten we een volgende stap in de linkse samenwerking.” Klaver en Ploumen kondigen in hun brief aan met hun leden in gesprek te gaan over de nauwe samenwerking. „De leden hebben het laatste woord”, schrijft Ploumen.