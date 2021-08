Politie laat eigen handelen onderzoeken in zaak van trucker die motoragent doodreed

De politie laat haar eigen handelen onderzoeken in de zaak van een vrachtwagenchauffeur, die ervan wordt verdacht in juli een motoragent dood te hebben gereden. Daarvoor wordt een externe commissie ingeschakeld, met daarin onder anderen voormalig officier van justitie Koos Spee.

De hoofdvraag is „of met de informatie die over de verdachte chauffeur bekend was, op een juiste manier gehandeld is”. De man was betrokken bij eerdere ernstige verkeersincidenten. Er zijn volgens het Openbaar Ministerie „sterke aanwijzingen” dat de trucker de motoragent expres aanreed.

De commissie gaat kijken naar „relevante informatie” over de jaren voor een aanrijding van de man met een andere motoragent in 2015, waarbij de agent een arm verloor, tot aan het overlijden van de motoragent op 7 juli dit jaar. In de zomer van 2020 schepte de trucker een 79-jarige vrouw op straat, die aan haar verwondingen overleed. Betrokken agenten en burgers worden voor het onderzoek geïnterviewd.

Agent Mike Damen, die net als de motoragent die in juli werd aangereden voor het Rotterdamse politiecorps werkt, vindt dat de politie had kunnen weten dat de trucker gevaarlijk was. Tegen Eilanden-Nieuws, een lokale nieuwswebsite, zei hij dat „de chauffeur hardop tegen mensen in zijn omgeving heeft gezegd dat hij motoragenten zou aanrijden als zij zouden proberen hem te controleren op zijn lading of de staat van zijn truck”. De Rotterdamse politie had haar medewerkers al in 2019 opgedragen de bewuste vrachtwagenchauffeur niet meer op de motor aan te houden, maar alleen met de auto.

Lees ook: Dorpsbewoners schetsen heel ander beeld dan politie van de trucker die agent doodreed