Politici, stop met cherry picken uit de wetenschap

Om de klimaatcrisis tegen te gaan, kan de overheid aan verschillende knoppen draaien. Welk beleid er precies gevoerd moet worden, daarover strijden politieke partijen met elkaar. De intrinsieke complexiteit van het klimaatvraagstuk vraagt om een sterke wetenschappelijke grondslag. Aan de oproep van activisten om naar de wetenschappers te luisteren – „Follow the science”, aldus Greta Thunberg – wordt breed gehoor gegeven. Een goede ontwikkeling, maar de verwetenschappelijking van klimaatpolitiek is niet zonder risico.

Wanneer we de Tweede Kamerdebatten volgen over klimaat en energie, zien we dat politici steeds vaker geneigd zijn om hun politieke verhaal een wetenschappelijke fundering te geven. Op zich niet verwonderlijk, gezien de enorme hoeveelheid wetenschappelijke adviezen waarover de politiek kan beschikken. Toch schuilt hier een gevaar: en dat is de selectiviteit waarmee wetenschappelijke bevindingen worden gekozen en de inconsequente wijze waarop deze vervolgens aan het publiek worden gepresenteerd.

Die selectiviteit komt sterk naar voren in politieke debatten en op sociale media. Neem alleen al de reactie uit de politiek op het recente alarmerende klimaatrapport van het IPCC. Veel politici zwaaiden in de afgelopen weken met dit rapport om de urgentie van klimaatverandering te benadrukken. Dit terwijl diezelfde politici eerdere bevindingen van het IPCC in het anderhalvegraadrapport gemakshalve negeren: namelijk de rol die kernenergie zal moeten spelen in het verminderen van CO 2 -uitstoot.

Ook de uitspraak van Jesse Klaver (GroenLinks) over de beoogde reductie van CO 2 -emissie van hun klimaatplannen is een in het oog springend voorbeeld van ‘cherry picken’ uit de wetenschap. In het RTL Verkiezingsdebat van afgelopen maart liet Klaver weten zijn klimaatprogramma te laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze cijfers zouden als wetenschappelijk bewijs dienen voor de haalbaarheid van de klimaatdoelen van GroenLinks: een landelijke emissie-reductie van 60 procent in 2030.

Maar het PBL benadrukt in zijn analyse dat deze percentages niet als absolute waarden behandeld kunnen worden, zij moeten in een bredere context worden bezien, en het besteedt een heel hoofdstuk aan onzekerheidsmarges. Onzekerheidsmarges die door GroenLinks onderbelicht blijven. Er wordt bijvoorbeeld niet gerept over de mogelijke ‘weglekeffecten’ die het gevolg kunnen zijn van hun klimaatplannen. Dat houdt in dat landelijke reguleringen weliswaar landelijk voor een lagere emissie kunnen zorgen, maar mondiaal juist een grotere uitstoot opleveren.

Rapport als politiek wapen

De rekenanalyses van PBL worden niet alleen ingezet als bewijs voor het succes van de eigen klimaatplannen, maar ook als politiek wapen. GroenLinks gebruikte het rapport om het CDA in diskrediet te brengen door te zeggen: jullie plannen halen de klimaatdoelen niet. Deze politieke ‘bom’ moet dan weer door het CDA onschadelijk worden gemaakt. Hoe gebeurt dat? Door de onzekerheidsmarges uit datzelfde rapport aan te kaarten en uit te vergroten.

Het CDA winkelt dus uit hetzelfde rapport, met het verschil dat het CDA juist de onzekerheden en beperkingen van de analyse accentueert om twijfel te zaaien. CDA-Kamerlid Henri Bontenbal probeert op deze manier de geloofwaardigheid van de klimaatplannen van het CDA te herstellen. Zijn opmerking dat het PBL bepaalde factoren niet kon en wilde meenemen in zijn analyse schopt tegen de integriteit van PBL als wetenschappelijk instituut. De gevolgen hiervan zijn niet alleen gevaarlijk voor de legitimiteit van wetenschappelijke instituties, maar ook voor de wetenschap als concept.

Politici voeden het beeld van de wetenschap als zekerheidsverschaffer door resultaten als onmiskenbaar bewijs aan het publiek te presenteren. Als de toekomst vervolgens anders uitwijst, leidt dit tot teleurstelling en een verminderd vertrouwen in de wetenschap. De politiek heeft het podium. Zij kan iets doen, zij kan een verhaal vertellen, en beloften doen. De wetenschap niet. De wetenschappelijke instituties zitten niet aan tafel.

De politiek wil eenduidige antwoorden geven, maar de aard van wetenschap is daar niet voor geschikt.

