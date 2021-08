OnlyFans bant ‘seksueel expliciet’ materiaal van platform

Vanaf oktober mogen gebruikers van OnlyFans niet langer seksueel expliciete beelden plaatsen op het populaire platform. Dat maakte het Britse bedrijf donderdag bekend. Het past de regels aan om te voldoen aan de eisen van banken en financiële instellingen. Gebruikers kunnen wel naaktfoto’s en -video’s blijven plaatsen, zo lang die in overeenstemming zijn met de nieuwe richtlijnen van het bedrijf.

OnlyFans heeft 130 miljoen gebruikers en 2 miljoen zogenoemde creators die materiaal uploaden en tegen betaling aanbieden. Onder de creators bevinden zich sekswerkers, influencers en andere bekendheden. Sinds de oprichting van het bedrijf in 2016 keerde het omgerekend ruim 4 miljard euro uit aan deze creators. Tijdens de pandemie nam het aantal gebruikers op het platform snel toe. OnlyFans is een van de snelst groeiende techbedrijven wereldwijd.

Sekswerkers reageerden teleurgesteld op de beslissing, die hen in één klap van een belangrijke inkomstenbron berooft. OnlyFans werd veelgeprezen, omdat het verdienmodel van het platform het voor sekswerkers mogelijk maakte hun werk op een veilige manier te doen. Maar sekswerk kent nog altijd een stigma, merkte het bedrijf ook in de zoektocht naar externe geldschieters.

Imago

OnlyFans deed al eerder een poging zijn publieke imago van pornografie te ontdoen. Bepaalde accounts van sekswerkers werden zonder aankondiging uit de lucht gehaald en niet seksueel getinte content werd meer op de voorgrond geplaatst. Afgelopen dinsdag 17 augustus lanceerde het OFTV, een streamingdienst met een gevarieerd aanbod: van comedy- tot fitness- en van kook- tot muziekvideo’s.

De beslissing pornografie te weren, stelt OnlyFans ook in staat meer te concurreren met andere grote sociale mediaplatforms als Facebook, Instagram en TikTok, zo zegt een bron met kennis van het bedrijf tegen de Financial Times „Je kan of de grootste pornowebsite van de wereld worden, of een socialemediaplatform met een geweldig businessmodel.”