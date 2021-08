OM eist dertien jaar cel in beroep liquidatiezaak Huizen

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in hoger beroep een gevangenisstraf van dertien jaar tegen Ali M. geëist voor medeplichtigheid aan de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker. In maart 2020 werd Ali M. al veroordeeld tot dertien jaar cel in de zaak die deel uitmaakt van het Marengo-proces. Het OM verdenkt Ridouan T. ervan opdracht tot de liquidatie van Bakker te hebben gegeven.

Bakker (59) werd op 9 september 2015 voor zijn woning in Huizen doodgeschoten. Hij werkte voor de spyshop van zijn zwager in Nieuwegein. Volgens het OM werd Bakker vermoord omdat de criminele groepering die spullen kocht in de spyshop dacht dat Bakker samenwerkte met de politie, waardoor een opslagplaats voor wapens, drugs en geld kon worden achterhaald. Dat was niet het geval, stelt het OM. De advocaat-generaal sprak daarom tijdens het beroep in de rechtbank in Leeuwarden van een „vergismoord”.

Het OM baseert zich in zijn bewijsvoering voornamelijk op PGP-berichten, die aan het licht kwamen nadat Canadese servers van het bedrijf Ennetcom werden gekraakt. Ali M. zou Bakker hebben bespioneerd en informatie over hem hebben doorgegeven aan de schutter. Zelf ontkent hij iets met de zaak te maken te hebben. Zijn advocaat stelt dat de PGP-berichten verkeerd worden geïnterpreteerd en dat bewijs ontbreekt dat „effectief” heeft bijgedragen aan een „moordplan”.

Ali M. zou hebben samengewerkt met Mourad B. die vorig jaar werd veroordeeld tot vijftien jaar cel. Ook hij ging in hoger beroep, maar trok dat later in. Ondanks langdurig politieonderzoek is nooit vastgesteld wie de schutter is geweest. Het hof doet op 3 september uitspraak in het hoger beroep tegen Ali M.

