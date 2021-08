Nepbekentenissen in Wit-Rusland zijn waarschuwing voor ieder die zich verzet

Op zondag 23 mei maakte Ryanair-vlucht FR4978 van Athene naar Vilnius een gedwongen landing in Minsk. Aan boord zaten de Wit-Russische journalist en dissident Roman Pratasevitsj (26) en zijn vriendin, de 23-jarige Russische student Sofia Sapega. Zij werden uit het vliegtuig gehaald en gearresteerd.

Pratasevitsj was tot oktober vorig jaar hoofdredacteur van Nexta Live, een Telegramkanaal dat uitgroeide tot een van de populairste informatiebronnen voor Wit-Russische antiregeringsdemonstranten. Sinds zijn vertrek werkte hij als fotograaf bij de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja en voor Telegramkanaal Belamova.

Na de arrestatie werden Pratasevitsj en zijn vriendin gevangen gehouden en eind juni onder huisarrest geplaatst. Deze week verscheen Pratasevitsj opeens online, met een nieuw Telegramkanaal genaamd Sprava. Zijn verrassende boodschap: demonstranten moeten „hun fouten toegeven en schuld bekennen” en „zich aan de wet gaan houden”. Ondanks aandacht van staatsmedia is het account met vijfduizend abonnees nog niet erg populair.

Lees ook deze reconstructie van vlucht FR4978

Het is niet de eerste keer dat Pratasevitsj wordt ingezet voor een regeringsgezind geluid. Dat gebeurde eerder met drie bekentenissen, die de activist en journalist publiekelijk aflegde. Tijdens een persconferentie op 14 juni over de Ryanair-vlucht loofde hij, met littekens op zijn polsen en verwondingen op zijn gezicht, president Loekasjenko. Zijn verdere boodschap: hij heeft spijt van de massale onrust die door hem is ontstaan, wordt goed behandeld en praat uit vrije wil. Ook keurt hij alle daden van de oppositiepartij af, die volgens hem worden gefinancierd door Europese overheden en rijke Wit-Russen in ballingschap. De bijeenkomst werd live gestreamd door de Wit-Russische staatstelevisie.

Eerder vertelde hij in een korte video vlak na zijn arrestatie en tijdens een interview met de Wit-Russische staatstelevisie een soortgelijk verhaal. Mensenrechtenorganisaties, westerse politici en de Wit-Russische oppositie zijn het erover eens: de bekentenissen zijn gedwongen en de activist wordt mishandeld.

Volkswoede

Bekentenissen en spijtbetuigingen van politieke tegenstanders kennen een lange traditie. In de jaren dertig gebruikte Jozef Stalin in de Sovjet-Unie dwangbekentenissen om via staatskranten Pravda en Izvestia de volkswoede op zijn tegenstanders te richten. Tegenwoordig gebruiken ook autocratische regimes buiten de voormalige Sovjetrepublieken staatstelevisie en sociale media voor het uitzenden van gedwongen bekentenissen. China zond sinds 2013 via televisie en online videoplatforms meer dan honderd bekentenisvideo’s uit, van opgepakte Oeigoerse journalisten en activisten tot Li Zehua, de Chinese burgerjournalist die verdween na zijn onthullende, miljoenen keren bekeken video’s over de situatie in Wuhan begin 2020. Ook in Iran en Syrië waren bekende journalisten slachtoffer van bekentenissen onder dwang.

„Het doel is vooral inzetten op angst”, zegt Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited, een ngo die opkomt voor journalisten in landen zonder (volledige) persvrijheid. De videobeelden van Pratasevitsj noemt hij „een regelrechte bedreiging aan iedereen die zich verzet”. Willems: „De hele situatie, van de vliegtuigkaping tot de bekentenissen en nu het regeringsgezinde Telegramkanaal, heeft een enorm repressieve invloed op alle Wit-Russische activisten en kritische journalisten in binnen- en buitenland, maar ook richting internationale journalisten die samenwerken met Wit-Russische collega’s. Dit is wat jou ook kan gebeuren, is de boodschap.

Lees ook over de personferentie van de ouders van Pratasevitsj

„De berichten van Pratasevitsj op het Telegramkanaal zijn de overtreffende trap van de eerdere bekentenisvideo’s. Hij doet nu een actieve oproep aan demonstranten en activisten om schuld te bekennen. Als hij het kanaal al zelf beheert, want dat is zeer de vraag.”

Daarnaast wil het regime invloedrijke tegenstanders in een kwaad daglicht zetten, zegt Willems. Autocratische leiders zetten hun bevolking daarmee aan om de zelf gecreëerde vijand te wantrouwen. In Wit-Rusland kan dat effect hebben, zegt Willems. Het land staat op plek 158 (van de 180) in de World Press Freedom Index 2021 en inwoners zijn voor het grootste deel afhankelijk van staatsmedia. Willems: „Wie niet is aangesloten op alternatieve media zoals Nexta of het opgeheven nieuwsplatform tut.by, is eerder geneigd om Pratasevitsj’ woorden te geloven.”

Tegenstanders vernederen

De Wit-Russische journalist Hanna Liubakova volgt de situatie in haar land op de voet en zet zich in ballingschap in voor vervolgde collega’s in Wit-Rusland. Volgens haar gaat het Loekasjenko ook om machtsvertoon en het vernederen van tegenstanders, en dan vooral de jonge internetgeneratie die Loekasjenko vreest. Wrang genoeg dragen sociale media daar aan bij, zegt Liubakova. „De beelden [van Pratasevitsj] gingen online meteen rond, zonder dat ze gecheckt konden worden op waarheid. Dat is een wereldwijd probleem, maar omdat er nauwelijks tegengeluid is van onafhankelijke media, werkt online propaganda in Wit-Rusland nog effectiever. Sociale media hebben de revolutie in Wit-Rusland enorm geholpen, maar zijn ook een gevaar.”

Internationale media worstelen met de aandacht die ze aan Pratasevitsj’ bekentenissen moeten geven. BBC-journalist Jonah Fisher verliet een persconferentie van de gevangen journalist voortijdig. „We doen niet mee als hij daar duidelijk onder dwang zit”, zei hij op Twitter. Nataliya Vasilyeva, Rusland-correspondent voor de Britse krant The Telegraph, wil Pratasevitsj niet meer citeren.

Blijvende media-aandacht is essentieel: het is de reddingslijn voor duizenden Wit-Russen

Volgens Willems van Free Press Unlimited is het belangrijk het publiek context te geven bij Pratasevitsj’ woorden. Willems: „Laat mensen horen die vertellen dat Pratasevitsj dat nooit vrijwillig zou zeggen.”

Liubakova benadrukt dat journalisten in Wit-Rusland voor een groter dilemma staan: wel of niet tegen het regime ingaan, met het risico om zelf opgepakt te worden. Ze roemt journalist Tanya Karavenkova, die tijdens de live uitgezonden persconferentie direct tegen Pratasevitsj zei: „Ik en vele anderen voelen met je mee. We geloven geen woord van wat je zegt, want ik kan wel raden wat ze met je hebben gedaan. Hou vol!” Liubakova: „Ze toonde tegenover de hele bevolking het ware gezicht van het regime. Alle media hadden het vervolgens over haar. Dat is voor ons belangrijker dan hoe journalisten beschrijven wat Pratasevitsj heeft gezegd.”

Systematische onderdrukking

Toch is Liubakova dankbaar voor alle internationale media-aandacht. „Op basis daarvan maken politici beslissingen. Leiders van de Europese Unie hebben oppositieleider Tichanovskaja weer ontvangen en gevraagd: wat moeten we met Wit-Rusland? Dat is heel positief.” Wel hoopt Liubakova dat westerse media inzien dat het om meer gaat dan alleen één vliegtuigkaping en één blogger. „De internationale aandacht voor de kaping en de bekentenisvideo’s was groter dan die voor alle 35.000 arrestaties en mishandelingen van vorig jaar bij elkaar. Dat is geen verwijt, en ik begrijp dat het moeilijk is als er ogenschijnlijk weinig gebeurt, maar het is wel belangrijk om te blijven beseffen waar het werkelijk om gaat: systematische onderdrukking.”

Willems: „Media hebben de neiging om in plaats van pars pro toto, toto pro pars te gaan: helemaal inzoomen op één zaak. Blijvende media-aandacht is essentieel: het is de reddingslijn voor duizenden Wit-Russen.”

Lees ook over de vrees van Wit-Russen in het buitenland