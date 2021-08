Nederland stuurt marineschip met noodhulp naar Haïti

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland is onderweg naar Haïti om noodhulp te bieden na de zware aardbeving van afgelopen zaterdag. Het op Curaçao volgeladen schip heeft voedsel, water en medische spullen aan boord en ook een NH90-helikopter, snelle vaartuigen en een team van 22 extra militairen.

De mariniers zorgen voor de distributie van de hulpgoederen en gaan met rubberboten ook internationaal medisch personeel naar de zwaarst getroffen delen van Haïti brengen. Verder gaan ze de schade van de aardbeving verder in kaart brengen om te bepalen wat er verder nog nodig is aan hulp. Doordat veel wegen zijn beschadigd is het heel moeilijk om afgelegen gebieden over land te bereiken. De militaire noodhulp komt bovenop de financiële hulp die Nederland eerder al beschikbaar had gesteld aan onder meer het Rode Kruis en VN-organisaties.

Premier Ariel Henry zei vrijdag tijdens een bijeenkomst van de Organisatie van Amerikaanse staten (OAS) „helemaal overweldigd” te zijn door de enorme schade in het zuidwesten van Haïti. „Elke gemeenschap, elke stad, elk dorp in dat gebied is heel zwaar getroffen.” Hij bedankte tijdens de bijeenkomst alle landen die hulp hebben gestuurd.

Er zijn tot nu toe 2.189 doden geteld als gevolg van de aardbeving. Ook zijn er naar schatting zeker tienduizend gewonden gevallen en 135.000 panden verwoest. Volgens VN-organisatie Unicef zijn er in totaal zo’n 1,2 miljoen mensen getroffen door de natuurramp.