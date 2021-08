Met zijn hyperrealisme vond Chuck Close de Amerikaanse portretkunst opnieuw uit

Kunnen kunstwerken van een kunstenaar die zich onbetamelijk heeft gedragen nog wel worden geëxposeerd? En is het werken met naaktmodellen ethisch nog wel verantwoord? De donderdag op 81-jarige leeftijd in een ziekenhuis in de staat New York overleden schilder en graficus Chuck Close vormde op zijn oude dag ongewild nog het middelpunt van verhitte debatten.

Begin 2018, op het hoogtepunt van de #MeToo-beweging, annuleerde de National Gallery of Art in Washington een tentoonstelling van Close. Dat gebeurde na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Opmerkelijk, want de Amerikaan was na een beroerte in 1988 verlamd en verplaatste zich sindsdien in een elektrische rolstoel.

Chuck Close, Self-Portrait, 2007. Foto Pace Prints / Bloomberg

Tussen 2005 en 2013 zou Close in zijn studio, onder anderen tegen twee vrouwelijke naaktmodellen die voor hem poseerden, intimiderende opmerkingen over hun lichaam hebben gemaakt en „seksueel ongepaste en invasieve vragen” hebben gesteld.

In The New York Times erkende Close dat hij openhartig, zelfs grof, met de vrouwen over hun lichaamsdelen had gesproken. Zijn excuus was dat hij zo hoopte te achterhalen of de vrouwen geschikte onderwerpen waren om te schilderen. „Ik erken dat ik grof gebekt ben, maar we zijn allemaal volwassenen.”

Hyperrealisme

Een beetje sneu einde aan een grote carrière was de ophef wel. Ook in de necrologieën in de Amerikaanse media gaat het eerst over de beschuldigingen en dan pas over Close als kunstenaar. Hij was beslist een van de belangrijkste naoorlogse Amerikaanse kunstenaars, een schilder die de portretkunst opnieuw uitvond. Dat deed hij met hyperrealistische portretten op billboardformaat, gemaakt op basis van foto’s: ieder haartje, iedere porie en rimpel is zichtbaar.

„Zo dichtbij kom je anders alleen als je met iemand vrijt”, zei hij over de intimiteit van zijn kunst in een vraaggesprek met NRC-redacteur Birgit Donker , in 2012 afgenomen toen Close in de Kunsthal in Rotterdam was voor de enige grote Nederlandse expositie van zijn werk. „Ze moeten je als kijker het gevoel geven van de Lilliputters in het boek van Jonathan Swift, die over het gezicht van Gulliver lopen. Ze struikelen over zijn neus en vallen in zijn neusgat. Ook in mijn werk moet je een gezicht ervaren als een landschap.”

Charles Thomas Close werd geboren op 5 juli 1940 in Monroe, Washington. Zijn moeder was een klassiek geschoolde pianiste, zijn vader een loodgieter. Vanwege zijn dyslexie en gebrek aan atletisch vermogen richtte Close zich al op jonge leeftijd op het maken van kunst.

Na een kunstopleiding aan Yale University brak hij in 1968 door met een ultragedetailleerd giga-zelfportret in zwart-wit. Met een warrige haardos, ongeschoren en een sigaret in de mond staart hij de kijker onbewogen aan – alsof hij wil zeggen: wie doet mij wat, kom maar op. Daarop volgden vele andere, vergelijkbare portretten, vaak van collega-kunstenaars die later net zo beroemd werden als hij, zoals Richard Serra en Philip Glass.

Close leed aan gezichtsblindheid. Iedere keer als een gezicht bewoog, zag hij in feite weer een ander gezicht. Door zijn aandoening kon hij die gezichten niet met elkaar in verband brengen. Alleen als gezichten tweedimensionaal waren afgebeeld kon hij ze herkennen. Hij noemde het vaak als reden waarom hij was gaan portretschilderen.

Verlamd

Zijn aanpassingsvermogen bleek nuttig toen hij op zijn 48ste verlamd raakte. Aanvankelijk kon hij niets meer bewegen behalve zijn hoofd. Maar hij zou weer gaan schilderen, verkondigde hij. Als het niet anders kon zou hij de verf desnoods op het doek spugen.

Het schilderij Joel van Chuck Close, op een tentoonstelling in Kunstpalast in Düsseldorf. Van dichtbij ogen de schilderijen abstract, maar van een afstand vormen ze duidelijk herkenbare gezichten. Foto EPA/Sascha Steinbach

Geleidelijk ontwikkelde Close nieuwe methoden voor zijn grote portretten. Hij liet een kwast aan zijn nog deels verlamde arm vastmaken en ging met hulp van assistenten verder met het baanbrekende rastersysteem dat hij in de jaren zeventig had ontwikkeld. Zowel de uitgangsfoto als het schilderij had hij in kleine vierkanten opgedeeld. Met gewaagde, soms felle kleurstreken vulde hij ieder vierkantje op het doek. Van dichtbij lijkt het resultaat abstract, maar van een afstand vormt het een duidelijk herkenbaar, enigszins pixelachtig gezicht.

Zijn portretten waren helemaal niet realistisch, zei Close in het interview met NRC. „Ik ruk mensen los van de manier waarop je ze gewoonlijk ziet. Zodat je ze op een nieuwe manier ziet; zo anders als maar kan.”