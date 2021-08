Merkel brengt afscheidsbezoek aan Poetin, jaar na vergiftiging Navalny

Angela Merkel brengt vrijdag haar laatste bezoek aan het Kremlin in Moskou als bondskanselier van Duitsland. Na haar onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin zei Merkel op de aansluitende persconferentie om de dialoog met Rusland voort te zetten. „Zelf als we diepe meningsverschillen hebben, moeten we met elkaar in gesprek blijven”, aldus Merkel, die na dit najaar aftreedt. De ontmoeting was meer dan „slechts een afscheidsbezoek”, reageerde Poetin. Volgens hem liggen er „veel vragen” op tafel die besproken moeten worden.

De datum van Merkels bezoek is pikant: precies een jaar geleden werd de Russische oppositieleider Aleksej Navalny vergiftigd met zenuwgas. Navalny werd onwel in een vliegtuig. De Poetin-criticus werd in Duitsland opgevangen en sterkte in een ziekenhuis in Berlijn aan, waarna hij bij zijn terugkeer in Rusland werd veroordeeld tot een celstraf. Duitsland bood Navalny niet alleen onderdak, wetenschappers in het land ontdekten ook dat hij was vergiftigd met novitsjok - een chemisch wapen waarover de Russische overheid beschikt en dat alleen in opdracht van Poetin kan worden gebruikt.

Rusland heeft de Duitse beschuldigingen verworpen en het land hierom sterk bekritiseerd. Desondanks heeft Poetin zijn kritiek nooit direct op Merkel gericht. De president noemde Duitsland „een van onze belangrijkste partners, in Europa en de wereld. Dat is in het bijzonder dankzij jou”, aldus Poetin tegen Merkel. De twee wereldleiders spraken ook onder meer over de situatie in Afghanistan, Libië en het conflict op het door Rusland bezette Oekraïense schiereiland de Krim.

Merkel is sinds 2005 bondskanselier van Duitsland. Een van haar meest besproken ontmoetingen met Poetin beleefde ze twee jaar later in Sotsji. De Duitse medewerkers hadden de Russen van te voren laten weten dat Merkel zich niet op haar gemak voelt bij honden, aangezien ze eerder was gebeten. Desondanks liet Poetin zijn zwarte labrador de kamer binnenkomen. Merkel voelde zich daar niet gemakkelijk bij en zei nadien over het voorval dat de Russische president „dit nodig had om zijn mannelijkheid te bewijzen omdat hij bang is voor zijn eigen zwakte”.