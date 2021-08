Linkse fusie: afgedwongen door rechts of plan uit eigen koker?

Komt het er nu dan wel van? Al jaren flirten GroenLinks en de PvdA over nauwere samenwerking, wellicht zelfs een fusie. Partijleiders drinken koffie – soms voor, vaker achter de schermen. Al jaren komen partijleden samen om te praten over de vermeende noodzaak daarvan. Al jaren worden op congressen van beide partijen moties aangenomen die oproepen tot verregaande samenwerking. En met enige regelmaat spreken partijprominenten, zoals oud-partijleiders Job Cohen (PvdA) en Bram van Ojik, (GroenLinks) zich uit voor een fusie.

Toch wordt er, als puntje bij paaltje komt, uiteindelijk toch nooit echt een nieuwe stap gezet naar het samengaan tussen de groene en de sociaaldemocratische partij.

Nu lijkt er een nieuwe opening te zijn, onder druk van de zo moeizame vorming van een nieuw kabinet, waarin beide partijen zich uit strategische en ideologische overwegingen aan elkaar hebben vastgeklonken. Begin deze week, kort na hervatting van het formatieproces, kwam achter de schermen ineens de optie op dat PvdA en GroenLinks niet alleen hun onderhandelingsteams maar ook hun Tweede Kamerfracties zouden samenvoegen. Daarmee, zo is de gedachte, zou het bezwaar van VVD en CDA worden weggenomen dat zij straks aan de onderhandelingstafel zitten met twee linkse partijen.

Formatie

Op dinsdag verschenen beide fractievoorzitters Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) opnieuw samen bij informateur Mariëtte Hamer, om de voorzet voor een regeerakkoord te bestuderen dat VVD en D66 in de afgelopen weken hebben voorbereid. Het viel de andere deelnemers aan het formatieproces op dat Ploumen en Klaver zonder hun secondanten kwamen, die wel waren uitgenodigd.

Voor één onderhandelingsteam valt misschien nog wat te zeggen, klinkt het bij beide partijen, maar één fractie, dát wordt nu niet als realistische optie genoemd. Het zou te snel gaan, voor zowel de partijtoppen als de tienduizenden partijleden die daarmee zouden moeten instemmen. „Moet Klaver dan ineens namens de PvdA het woord gaan voeren, een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen waarin we als twee partijen meedoen?”, vraagt een betrokkene zich af.

De nieuwe fusiegeluiden volgen na maanden van gesprekken tussen de fracties van GroenLinks en PvdA. Al vóór de Tweede Kamerverkiezingen van maart hadden beide partijen uitgesproken alleen met een andere linkse partij te willen regeren. Toen aan het begin van de formatie de SP duidelijk maakte niet met Mark Rutte te willen regeren vanwege zijn onwaarheid over Pieter Omtzigt, bleven GroenLinks en de PvdA over. Na elk gesprek met de informateurs benadrukten Ploumen en Klaver elkaar vast te houden.

Ideologische samensmelting

Sinds mei spreken beide fracties over de vraag wát dat precies moet betekenen. De verkiezingsprogramma’s zijn vergeleken, de doorrekeningen ervan door het Centraal Planbureau (CPB) ook. En in Kamerdebatten voeren ze op verschillende dossiers al het woord voor elkaar – met twee kleine fracties kunnen ze zo meer onderwerpen behandelen.

De partijen hebben elkaar duidelijk gemaakt wat zij in een eventuele kabinetsdeelname willen bereiken en op basis daarvan is een gezamenlijke inzet bepaald voor eventuele formatieonderhandelingen. Met als doel: elkaar niet uit elkaar laten spelen aan een tafel waar numeriek één van de twee partijen niet nodig is om een meerderheid in de Tweede Kamer te hebben.

Nog nauwere samenwerking tussen beide fracties lijkt een logische vervolgstap in de jarenlange linkse fusieflirt. Op congressen van beide partijen was voor de verkiezingen al veel steun voor moties die opriepen één programma en één lijst te vormen. Bij de Europese verkiezingen van 2019 leken de programma’s zó op elkaar, dat er in stemwijzers een extra vraag toegevoegd werd om het onderscheid tussen de twee nog enigszins te kunnen maken. En bij het schrijven van de Nederlandse programma’s hadden de programmacommissies veelvuldig contact met elkaar, om geen onoverbrugbare verschillen te laten ontstaan – een ideologische samensmelting al vóórdat beide partijen samen de formatie ingingen.

Niet uit eigen koker

Toch is er binnen beide partijen veel kritiek te horen op de ontwikkelingen van afgelopen week. Bij GroenLinks bestaat het beeld dat de constructie niet uit eigen koker komt maar is afgedwongen door VVD-leider Rutte. Want als het een briljant idee is, waarom zijn Klaver en Ploumen er dan niet zelf triomfantelijk mee naar buiten gekomen? GroenLinks en PvdA reageerden niet of nauwelijks op de berichten die steeds gedetailleerder werden . Dat de achterban van met name GroenLinks via sociale media nogal kritisch reageerde, zou kunnen betekenen dat het onvoldragen idee een doodgeboren kind blijkt te zijn. En dat speelt VVD en CDA weer in de kaart die dan kunnen beweren dat samenwerken met links echt niet gaat omdat GroenLinks en de PvdA niet eens de regie over hun eigen plannen kunnen voeren, waardoor het door de VVD gewenste voorkeurskabinet met D66 en ChristenUnie overblijft. „Dit heeft de VVD heel knap gespind”, zegt een GroenLinkser cynisch.

Bij de voorzichtigheid van de PvdA speelt mee dat de partij de komende tijd een nieuwe voorzitter kiest als opvolger van Nelleke Vedelaar, groot voorstander van een fusiepartij. Alle zes de kandidaten zijn voorstander van nauwere samenwerking, slechts één – Frank van de Wolde – wil een fusie. Senator en voorzitterskandidaat Esther-Mirjam Sent zou het „heel jammer” vinden als de voorzitterscampagne „alleen over fuseren en regeren” zou gaan. Als ze partijvoorzitter wordt, zegt ze, moet een werkgroep met leden van beide partijen toekomstige samenwerking gaan onderzoeken.

Elke stap die de PvdA in de formatie zet moet sowieso bekrachtigd worden door de leden, heeft de partijtop eerder al toegezegd. De verwachting is dat leden binnen twee weken zich in een politieke ledenraad kunnen uitspreken over de formatie en de samenwerking met GroenLinks. Grote steun zoals bij eerdere congresmoties is nu niet vanzelfsprekend, schetsen partijleden: het idee dat nauwere samenwerking door Rutte of CDA-leider Wopke Hoekstra afgedwongen kan zijn, zet kwaad bloed. Er is daarnaast frustratie dat dit pas de eerste bijeenkomst sinds de verkiezingen van half maart is. Een brede discussie over de vraag waar de PvdA heen moet, zou zijn uitgebleven. Het is een vraag die ook in de voorzitterscampagne op tafel ligt – mits die niet gedomineerd wordt door fusies en formaties.