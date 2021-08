Koen de Kort verloor drie vingers maar rouwt niet om het einde van zijn profcarrière

De dag dat Koen de Kort drie vingers verloor zou hij gaan lunchen in een skihut, bovenop een Andorrese berg. ’s Ochtends had de profrenner van Trek-Segafredo getraind, verder hoefde hij die dag weinig te doen. Dus toen een vriend hem vroeg of hij meeging naar het restaurant, alleen bereikbaar per voet of met een off-road voertuig, sprong hij in een buggy, zo’n vierwieler met grote, grove banden en een rolkooi eromheen, en weg reden ze.

Het moet aan de ondergrond hebben gelegen die plots van samenstelling veranderde, waardoor onderweg zijn buggy omrolde. In een reactie gooide hij zijn rechterarm omhoog, zijn hand stak uit de kooi. Precies op dat moment rolde de buggy over de knokkels van zijn middelvinger, ringvinger en pink heen.

De Kort had eerst niet door wat er was gebeurd. Hij hing ondersteboven, wilde zich losmaken. Pas toen hij de vierpuntgordel die hij om had niet kon openen, zag hij zijn hand en raakte hij in paniek. Zijn vriend, die in een ander voertuig zat, moest hem bevrijden.

De Kort wordt uiteindelijk met een buggy van de berg gereden en per helikopter naar een ziekenhuis in Barcelona gebracht. Daar krijgt hij te horen dat hij er rekening mee moet houden dat hij de drie vingers kwijtraakt. Het is nog maar de vraag of zijn wijsvinger gespaard kan worden, zegt de behandelend specialist – de huid is helemaal van de vinger afgerukt. De Kort denkt alleen maar: ik kan hem nog bewegen, dus dat gaat je wel lukken.

Vier operaties en acht weken later is zijn hand ingezwachteld, maar heeft hij zijn duim en wijsvinger nog. De Kort kan er alweer mee schrijven, bellen, typen en zelfs vlees aansnijden; je zult hem niet zien hannesen in een restaurant. Alleen voor het eten met stokjes heb je echt drie vingers nodig. Dat doet hij nu met links.

Geen afscheid in Parijs-Roubaix

Het ongeluk betekent einde carrière voor de 38-jarige De Kort. Vorig jaar had hij al besloten dat 2021 zijn laatste seizoen als prof zou zijn. Terwijl hij in het ziekenhuis alle etappes van de Tour de France van begin tot eind kijkt, daalt het besef in: hij zal nooit meer een wedstrijd fietsen.

Het liefst had hij begin oktober afscheid genomen tijdens Parijs-Roubaix, voor hem het mooiste wielermonument. Als hij ploeggenoot Mads Pedersen een etappe in de Ronde van Denemarken ziet winnen, merkt hij dat hij het rijden van wedstrijden mist; normaal gesproken was hij daarbij geweest om de Deen aan zijn overwinning te helpen.

Rouwig om het abrupte einde van zijn zeventienjarige profcarrière is hij niet. In het coronajaar 2020 heeft hij écht goed getraind, in digitale wedstrijden op de rollenbank reed hij goede resultaten. Maar in de eerste wedstrijden op de weg werd hij er hopeloos afgereden door een nieuwe generatie. Hij zag het als een signaal van zijn lichaam dat er klaar mee was. Misschien was hij gewoon te oud.

Wat helpt is dat de volgende stap in zijn leven al op hem wacht. Twee dagen na zijn ongeluk hoort De Kort dat hij bij Trek-Segafredo aan de slag mag als team support manager, een liaison tussen de renners en de fabriek. Hij moet feedback geven over nieuwe fietsen en bijbehorende producten. Hij moet ze ook uittesten en bestellen voor de wielerploeg.

De Kort voerde afgelopen jaar sollicitatiegesprekken, hij hield er rekening mee dat hij zou moeten stoppen als de baan voor hem was. Hij is altijd bezig geweest met het leven na het wielrennen. Zijn bachelor bewegingswetenschappen haalde hij in hetzelfde jaar dat hij een profcontract kreeg. De afgelopen twee jaar volgde hij, online, een master sportmanagement. Die is bijna afgerond.

Op termijn ploegbaas worden, een rol zoals Patrick Lefevere die bij Deceuninck-Quick-Step heeft, dat lijkt hem interessant. Hij vindt het leuk met budgetten aan de slag te gaan en mensen aan te sturen, zoals hij in zijn laatste jaren als renner deed als wegkapitein. Ploegleider, zoals veel van zijn collega’s doen, ziet hij niet zitten. Hij is te lang renner geweest om achter het peloton in een auto te zitten. Te weinig uitdaging.

Het bedrijfsleven trekt hem ook. Niet een negen-tot-vijfbaantje, maar als consultant bedrijven advies geven over hoe je mensen moet benaderen. Of collega-wielrenners helpen nadenken over een leven na hun actieve carrière. Er zijn maar weinig renners die nooit meer hoeven te werken.

Klootzak

De Kort kijkt trots met terug op zijn carrière, ook al won hij, volgens Velostats, twee van de 1.413 wedstrijden waaraan hij meedeed: een etappe in de Tour de l’Avenir in 2005, en de koppelkoers GP Eddy Merckx in 2004, met Thomas Dekker.

Zijn baan was anderen helpen om te winnen. Eerst als lead-out voor Marcel Kittel, die vanuit zijn wiel onder meer in 2013 op de Champs-Élysées won. Hij hielp zijn goede vriend John Degenkolb aan overwinningen in Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo in 2015, en stond daarna Alberto Contador bij als meesterknecht. De laatste jaren was hij voor Trek-Segafredo de wegkapitein.

Hij had misschien vaker kunnen winnen als hij wat meer een klootzak was geweest. Maar dat zit gewoon niet in zijn aard. Vaak genoeg had hij er geen probleem mee om een ander te helpen, ook als het geen ploegmaat was. Hij zal het van zijn ouders hebben, die zijn ook zo.

In 2012 verkeerde De Kort misschien wel in zijn beste vorm ooit. Hij was de kopman in de voorjaarskoersen, werd derde in Dwars door Vlaanderen, mooie resultaten in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix lonkten. Maar in de semi-klassieker E3 Prijs breekt hij een rib bij een val.

Koen de Kort in 2018 tijdens de Tour. Foto Bas Czerwinski/ANP

Het is een kantelpunt in zijn carrière. Bij zijn rentree is een Duits talent, John Degenkolb, in de trainingen beter. De Kort had voor zijn eigen kansen kunnen gaan, maar dat is geen teamwork. Negen van de tien keer win je alleen als je een sterke ploeg hebt. Dus koos hij ervoor om voor Degenkolb te gaan rijden.

Het maakte hem tot een van de geliefdste renners in het peloton. Niemand die Koen de Kort geen aardige gozer vindt. Na het nieuws over zijn ongeluk, kreeg hij berichten van teamgenoten, oud-ploegmaten en begeleiders. Mark Cavendish twitterde hem beterschap. Terwijl de Tour de France ging beginnen, de belangrijkste drie koersweken van het jaar. Dat ze op zo’n moment aan hem dachten, deed hem veel.

Voorover gebogen

Normaal loopt De Kort rechtop, borst vooruit; het wielrennen heeft hem veel zelfvertrouwen gegeven. Maar de eerste paar dagen na zijn ongeluk loopt hij voorover gebogen, zijn hand diep weggestoken.

Hij heeft geen zin in medeleven, wil niet zielig gevonden worden. Denkt aan alles wat hij niet meer kan. Hoe kan hij nieuwe mensen leren kennen als hij hun niet eens een hand kan geven?

Na negen dagen besluit De Kort dat het genoeg is. Zijn ouders komen langs, hij wil niet dat ze hem zo zien. Bovendien is hij klaar met die negatieve gedachten, daar bereik je niks mee. Af en toe heeft hij het nog een uurtje zwaar, maar verder gaat het naar omstandigheden goed.

Zo’n mentale switch maken is normaal, vindt hij. Het zou eerder bijzonder zijn als hij dat niet zou kunnen. Maar zijn vriendin, en zij niet alleen, vertelde hem dat zij waarschijnlijk nu nog steeds huilend in bed zou hebben gelegen.

Het zal deels komen door het wielrennen. Een sport waarin je vaak verliest en met veel tegenslag te maken krijgt. Driekwart jaar trainen voor Parijs-Roubaix en dan val je een paar weken ervoor. Het hoort erbij, dan ga je niet drie weken zitten miepen.

Na zulke tegenslag bouw je doorzettingsvermogen op. De eerste dag na zijn ongeval doet hij er drie uur over om een flesje water open te krijgen met zijn rechterhand. Als zijn behandelend specialist dat hoort, zegt hij nog nooit zoiets te hebben meegemaakt.

Door het ongeluk is hij zich bewuster van zijn eigen sterfelijkheid, zegt zijn vriendin. De Kort had altijd het idee dat hem nooit iets kon overkomen. Hij ging wekelijks zonder bescherming downhill mountainbiken, ook tijdens het wielerseizoen. Vallen, daar dacht hij niet over na.

De Kort hoopt dat het ongeval hem sterker maakt. Hij is nergens meer bang voor, want drie vingers kwijtraken, dat is al best wel ernstig. Hij heeft zichzelf voorgenomen hetzelfde te blijven als voor het ongeluk. Weliswaar met drie vingers minder, maar hij gaat zorgen dat iedereen straks denkt: wow, hij kan alles nog, hij is dezelfde Koen gebleven.