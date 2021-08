Kan de moderne reuzenstaat nog zonder gratis geld?

Aan geld geen gebrek: westerse landen zijn de pandemie te lijf gegaan met hoeveelheden overheidssteun die, buiten oorlogstijd, ongekend zijn. En het heeft geholpen. De economische krimp in 2020 was groot, maar de blijvende schade valt mee. In Europa is werk behouden gebleven en staan bedrijven nog overeind. Zelfstandigen kregen inkomenssteun. In de Verenigde Staten, waar een coherent sociaal vangnet ontbreekt, is gewerkt met directe inkomenssteun aan burgers.

De economische opleving van 2021 is dan ook het spiegelbeeld van de implosie van vorig jaar. De meeste landen komen eind dit jaar, of in de loop van volgend jaar, weer op het welvaartspeil van vóór de pandemie – al zal de gemiste welvaartsgroei die zonder pandemie had kúnnen plaatsvinden vermoedelijk nooit meer worden goedgemaakt.

Nu de economie – nieuwe coronacalamiteiten daargelaten – weer opkrabbelt, verlegt het debat zich naar de vraag hoelang de steun nog moet duren. Economie en bedrijfsleven lijken nog niet klaar voor een abrupt einde aan de overheidshulp. En dus kunnen de opgeblazen overheidsbudgetten er nog wel even blijven.

Wie een foto maakt van hoe de begrotingen er nu voorstaan, treft een samenleving waarin de rol van de overheid rigoureus is veranderd.

In de eurozone bedragen de overheidsuitgaven van oudsher gemiddeld zo’n 48 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Uitzondering is, altijd al, Frankrijk waar een sterke staat rond de 55 procent van het bbp voor zijn rekening neemt. De Verenigde Staten hebben liever een kleinere rol van de overheid, met een aandeel in het bbp van rond de 40 procent of soms minder.

De pandemie heeft voor een aardverschuiving gezorgd. In de eurozone veroorzaakten de steunpakketten begrotingstekorten van gemiddeld iets meer dan 7 procent van het bbp in 2020 en 2021. In de Angelsaksische landen gaat dat nog veel verder: het Verenigd Koninkrijk heeft in deze pandemiejaren een begrotingstekort van gemiddeld 11 procent. De Verenigde Staten halen zelfs tegen de 16 procent van het bbp.

Hoe groot die bedragen zijn, wordt inzichtelijk als zij niet tegen het bbp worden afgezet, maar tegen de overheidsuitgaven zelf. Van alle overheidsuitgaven van de eurolanden is nu ruim 13 procent op krediet. Maar voor de VS is het cijfer pas écht schrikbarend: van alle overheidsuitgaven wordt daar nu een derde geleend.

Begrotingsruimte

Al dat staatsgeld heeft de rol van de overheid flink vergroot. De Amerikaanse overheid geeft nu 48 procent van het bbp uit, en lijkt met dat cijfer plots op wat voorheen in de eurozone gewoon was. De staten van de eurozone besteden rond de 54 procent van het bbp: iedereen lijkt nu Frankrijk. De Franse overheid zelf besteedt inmiddels overigens een adembenemende 61 procent van het bbp.

De eurozone als geheel heeft nu een staatsschuld van 125 procent van het bbp. Wat kan er nog?

De vraag wordt nu of dat zo kan doorgaan. Want al die tekorten hebben de staatsschuld opgeschroefd tot een niveau dat in vredestijd ongekend is. De eurozone als geheel heeft een staatsschuld van 125 procent van het bbp, het Verenigd Koninkrijk stevent af op 144 procent en de Verenigde Staten gaan naar 141 procent. Dat is dan allemaal volgens de standaard-OESO-definitie.

Wat kan er nu nog, wat mag er nu nog? Wat is de resterende begrotingsruimte, de zogenoemde fiscal space? Moet er nu als een speer bezuinigd worden?

Op de financiële markten lijken beleggers er doodbedaard onder te blijven. De rente op overheidsschuld staat op recordlaagte, wat zou impliceren dat niemand zich zorgen maakt. Zo krijgen Nederland en Duitsland respectievelijk 0,36 en 0,49 procent rente op hun 10-jaarsleningen. Zelfs landen als Griekenland en Italië betalen nauwelijks rente over hun schulden: Italië betaalt 0,56 procent voor een 10-jaarslening, Griekenland 0,55 procent. Maar schijn bedriegt.

Gezien de hoogtes van de schulden, de jaarlijkse begrotingstekorten en de stand van de economie zijn dergelijke rentes historisch gezien nauwelijks voorstelbaar. Een land als Italië, met een structurele schuldquote van meer dan 100 procent, betaalde voor de financiële crisis van 2007 gemiddeld 4,5 procent rente. Nu is de schuldquote opgelopen tot 140 en is de rente nog maar 0,5 procent.

De vraag is dan ook wie die schulden tegen dergelijke lage rentes nog wil afnemen. En hier wordt het problematisch. Uit een deze week verschenen analyse van het International Institute of Finance (IIF) blijkt namelijk dat er met name in Europa landen zijn die nauwelijks nog toegang hebben tot marktpartijen als het gaat om het afsluiten van leningen. De markt voor staatsobligaties, voor zover daar nog sprake van is, wordt aan de gang gehouden door centrale banken, constateert het IIF.

Geldpersen aan

Toen corona uitbrak, hebben centrale banken wereldwijd hun geldpersen aangezet om overheden de mogelijkheid te geven forse steunpakketten te introduceren om hun economieën te stutten. Om oplopende rentes te voorkomen – die maken lenen duurder en zouden daarmee de economische gevolgen van de pandemie kunnen verergeren – toonde de centrale bank zich bereid nieuwe overheidsschulden op te kopen en op de eigen balans te zetten.

Die praktijk is in de nasleep van de financiële crisis van 2008 gemeengoed geworden onder centrale bankiers, maar de mate waarin zij zich mengen in de markt voor staatsobligaties is pas echt uit het lood geslagen door corona. In de VS kocht de Federal Reserve vorig jaar 60 procent van alle nieuwe schulden op. Het overgrote deel van de nieuwe Amerikaanse schulden kwam dus zonder marktwerking tot stand. Ter vergelijking: in 2009, tijdens de vorige crisis, kocht de Fed 20 procent van de nieuwe schulden op, de markt kocht de rest.

Binnen Europa zijn de signalen nog ernstiger. Landen als Spanje, Italië en Griekenland worden voor 100 procent gefinancierd door de Europese Centrale Bank (ECB). Nieuwe leningen gaan vrijwel direct naar de balans van de ECB, en marktpartijen als institutionele beleggers, banken en verzekeraars hebben zich zelfs actief teruggetrokken uit Italiaanse, Spaanse en Griekse leningen. Zelfs de VS zag het aandeel van marktpartijen in de staatsschuld afnemen vorig jaar. De beleggers hadden nog wel interesse in schulden van relatief gezonde economieën als die van Duitsland, Nederland en Frankrijk.

De uitstroom van commercieel kapitaal uit de staatsschulden is een duidelijk signaal dat landen als Spanje, Griekenland, Italië en de VS volgens de markt geen ruimte meer hebben om meer geld te lenen. In normale tijden zou de rente op de schuld in rap tempo oplopen, een teken dat de landen moeten bezuinigen en hun economieën op orde moeten krijgen. Wie niet saneert en het verdienvermogen van zijn economie niet versterkt, betaalt een hoge prijs omdat terugbetaling van de leningen onzekerder is geworden. Het is geheel aan de verstorende werking van centrale banken in het begrotingsdebat te danken dat dit signaal zich nu niet vertaalt in hogere rentes voor probleemlanden.

Paniek op de beurzen

Nu de economieën weer aantrekken en de pandemie in delen van de wereld op zijn retour is, komt onherroepelijk de vraag hoelang overheden en centrale banken nog door moeten gaan met hun steun aan de economie. Met name in de VS, waar de rol van de Fed in de begrotingstekorten aan het krimpen is, is dat debat al aan de gang. De 120 miljard dollar aan schuld die de Fed maandelijks opkoopt, kan de eerstvolgende tijd worden verminderd. Maar zelfs het begin van een voorzichtige discussie hierover kan makkelijk omslaan in paniek op de beurzen. Dat bleek deze week bij de bekendmaking van notulen van de Fed-vergadering in juli, waarin bleek te zijn gesproken over een eventuele vermindering van de maandelijkse aankopen. De beurskoersen zakten prompt met een procent in.

Dat onderstreept de schrikbarende conclusie uit de analyses van het IIF: monetaire steun voor het begrotingsbeleid kán op dit moment niet worden stopgezet, omdat er in een aantal landen domweg geen markt is voor overheidsschuld. De VS komen er nog wel mee weg, al zal wel de – nu kunstmatig laag gehouden – rente op overheidsschuld stijgen zodra de Fed als koper wegvalt. En op die lage rente zijn veel beurswaarderingen gestoeld.

Maar in Europa? Italië, Griekenland, Spanje en ongetwijfeld nog een aantal andere landen zouden in één klap hun fiscal space, hun begrotingsruimte verliezen. Met andere woorden: centrale banken moeten wel staatsschuld blijven opkopen. Het wordt steeds moeilijker een uitweg te vinden zonder hulp van hun ‘gratis geld’.