Het kost me grote moeite om Nederlandse acteurs (m/v/x) serieus te nemen

Lucie van Roosmalen (6) zei laatst dat ze misschien wel in een film wilde spelen. Ik ga er alles aan doen om die ambitie te knakken. Ik wilde vroeger ook graag naar de toneelschool. Mijn vader verbood het met argument: ‘We willen allemaal weleens wat…’ Ik was het er toen niet mee eens, maar ik begin hem te begrijpen. Het is niet dat ik mijn dochter geen genderneutraal acteer-Kalf (m/v/x) gun, het is de irritatie over het Nederlandse filmwereldje. De regisseurs gaan nog wel, maar het kost grote moeite om Nederlandse acteurs (m/v/x) serieus te nemen.

Manoushka Zeegelaar Breeveld, onder andere bekend van haar rol als dokter Barends in Centraal Medisch Centrum, zei als voorzitter van ACT Acteursbelangen dat ze blij was met de beslissing om de Gouden Kalveren, de toonaangevende prijzen van de Nederlandse filmindustie, voortaan genderneutraal te maken. „En we zijn ook heel enthousiast over het nieuwe Kalf voor ‘beste hoofdrol korte film’, omdat de diversiteit van acteurs en makers die voor deze prijs in aanmerking komen tot nu het grootst is.”

Met andere woorden: de prijs is bijzaak, diversiteit is leidend. Als we zo gaan denken stel ik voor om het Gouden Kalf voor ‘beste production design’ te schrappen vanwege een gebrek aan diversiteit onder de makers.

Ik zie al op tegen de sloot aan acteurs (m/v/x) die de komende tijd hun licht laten schijnen op deze beslissing. Het is even wachten hoe de wind waait, of de mening van Manoushka Zeegelaar Breeveld leidend is, of toch die van Yorick van Wageningen, de acteur bekend van onder andere Oorlogswinter, die zijn lidmaatschap van de Nederlandse Academy, verantwoordelijk voor de Gouden Kalveren, opzegde na het besluit.

Acteurs vullen zich met teksten van anderen, dat doen ze goed, of minder goed, maar in hun eigen teksten ben ik minder geïnteresseerd. Barry Atsma speelde een prima hoofdrol in Bankier van het Verzet, maar de hoorcolleges over de Tweede Wereldoorlog die hij daarna in talkshows gaf, waren van mindere kwaliteit. Hij wekte de indruk nog in zijn rol te zitten en in de overtuiging te verkeren dat hij zelf was gefusilleerd, met alle emoties van dien.

Acteurs in talkshows zijn de dood in de pot, het is nooit een meerwaarde, het leidt nooit tot nieuwe inzichten. Fedja van Huêt die het omdat hij een hoofdrol speelt in een film over de Deventer Moordzaak opneemt voor ‘de klusjesman’ en diens vrouw, nou en?

Als onze acteurs (m/v/x) al een prijs verdienen, dan is een kalf overigens geen gek gekozen symbool.

