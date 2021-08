Jonge Afghaanse voetballer die overleed tijdens vluchtpoging ‘was hoop verloren’

Hij was een van de honderden jongeren die Kabul probeerden te ontvluchten, maar anders dan de meesten overleefde hij zijn vluchtpoging niet. De 17-jarige Zaki Anwari, een talentvolle speler die voetbalde bij het nationale jeugdelftal van Afghanistan, overleed op maandag toen hij zich vastklampte aan een Amerikaans evacuatievliegtuig dat opsteeg. Dat schrijft het Afghaans Algemeen Directoraat voor Sport in een rouwbericht.

„Net als veel van onze jonge sporters zag hij de opmars van de Taliban als het einde van zijn dromen en van zijn sportcarrière,” zegt voorzitter van het directoraat Aref Peyman tegen The New York Times. „Hij was zijn hoop verloren.”

Op sociale media circuleerden maandag beelden van een vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht, dat door een menigte rijdt die zich op de startbaan van de Hamid Karzai-luchthaven in Kabul heeft verzameld. Een paar mensen klimmen op de flanken en de vleugels van het vliegtuig. Naast Anwari is ten minste één andere Afghaan van het voertuig afgevallen tijdens het opstijgen en daarbij overleden.

Anwari kwam uit Kabul, werd geboren in een gezin met weinig geld, volgens Peyman. „Hij heeft hard gewerkt om zijn doel te bereiken: in het nationale elftal spelen en tegelijkertijd zijn school afmaken.” Het Afghaanse sportdirectoraat noemt het ongeluk een „tragisch incident” en bidt voor Anwari’s „familie, vrienden en medesporters”.

Ook andere sporters hebben geprobeerd Afghanistan te ontvluchten, na de overname van Kabul door de Taliban. In een video vraagt de 23-jarige taekwondoka Zakia Khudadadi, die voor Afghanistan uit zou komen op de Paralympische Spelen in Tokio volgende week, om hulp. Ze zou de eerste vrouwelijke Afghaanse atlete op de Spelen zijn. „We hebben zo hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Hou alsjeblieft mijn hand vast en help me.” Kamia Yousufi, de 25-jarige atlete die bij de Olympische Spelen in Tokio de vlag van Afghanistan droeg, is, zo bevestigt Aref Peyman tegenover The New York Times, naar Iran gevlucht.