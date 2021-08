Israël gaat ook veertigplussers inenten met derde prik

Israël gaat meer inwoners vaccineren met een derde prik. De zogenoemde ‘boosterdoses’ werden al toegediend aan mensen ouder dan zestig jaar. Nu gaan de Israëlische autoriteiten volgens persbureau Reuters ook veertigplussers en alle leerkrachten inenten met een derde prik. De autoriteiten hebben daartoe besloten nu het aantal besmettingen in het land oploopt, ondanks dat een groot deel van de bevolking al vroeg was ingeënt tegen het coronavirus.

Vermoedelijk is de werking daarvan nu minder effectief dan vlak na de vaccinatie. Bovendien raken veel Israëliërs die niet zijn ingeënt tegen het virus besmet, onder wie veel jongeren. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de werking van het Pfizer-vaccin, het enige vaccin dat in Israël is gebruikt, in effectiviteit gedaald van 90 tot 55 procent bij mensen ouder dan 65 jaar, die hun tweede doses in januari kregen toegediend. Er liggen iets meer dan 600 zieke coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Er zijn 5,4 miljoen Israëliërs tweemaal ingeënt, dat is zo’n 56 procent van de totale bevolking. Dat het virus weer opspeelt, komt ook door de opmars van de Deltavariant. Dat is een verschijnsel dat ook elders opspeelt: in het Verenigd Koninkrijk is 35 procent van de coronapatiënten in het ziekenhuis twee keer ingeënt.

Mogelijk gaat Israël opnieuw in lockdown om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Nu is het zo dat kinderen een negatieve PCR-test moeten tonen om een restaurant of zwembad in te mogen. Israëliërs die naar het buitenland reizen, moeten een week in quarantaine - ook als ze zijn ingeënt. Toeristen komen het land voorlopig niet in.