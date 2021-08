Inenten past nu in Gods voorzienigheid

Huisarts Harm van Blijderveen (30) is als kind niet gevaccineerd. Zijn strenggelovige ouders waren tegen. Hij groeide op in Kesteren, een dorpje in de gemeente Neder-Betuwe, midden in de Biblebelt. Nog steeds is hij een gereformeerd christen.

Hij werkt onder meer in een huisartsenpraktijk in het Neder-Betuwse Opheusden, vertelt hij in zijn spreekkamer. Hier haalde de SGP afgelopen verkiezingen bijna een derde van de stemmen. Op zo’n vijfhonderd meter van de praktijk staat de grootste kerk van Nederland – van de Gereformeerde Gemeente – met 2.850 zitplaatsen.

„Mijn ouders vroegen me vrij snel na het uitbreken van de coronacrisis: ‘Er komt een vaccin aan. Hoe kijk jij daarnaar, als dokter?’”, zegt Van Blijderveen. Het antwoord: positief. Hij en zijn collega’s maken er geen geheim van te zijn ingeënt tegen corona. „We laten dat aan patiënten weten”, zegt de huisarts. „In de hoop hun toch een beetje in de goede richting te duwen.”

Hij zag dat die beslissing een worsteling voor ze was, zegt de huisarts over zijn ouders. „Ze dachten: we hebben altijd dít gevonden, en moeten we nu ineens iets anders vinden?” Uiteindelijk maakten ze de keus zich toch te laten vaccineren. „Mijn ouders, die hun héle leven tegen vaccinatie zijn geweest!”, zegt Van Blijderveen. Hij denkt dat niet alleen zijn argumenten de doorslag gaven. „Het was een totale herbezinning op het onderwerp vaccinatie.”

In Neder-Betuwe, een kleine gemeente met zo’n 24,5 duizend inwoners in Zuid-Gelderland, is iets opvallends aan de hand. De gemeente heeft – waar het inenten van kinderen betreft – veruit de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Met 54,5 procent ligt deze bijvoorbeeld een stuk lager dan in Urk (61 procent) of de Biblebelt-gemeenten Staphorst (79,8 procent), Barneveld (67,4 procent), Renswoude (68,8 procent) en Borsele (75,9 procent).

Maar nu heeft zo’n 60 tot 74 procent van de mensen boven de achttien in Neder-Betuwe al tenminste één coronaprik gehad. Binnen de groep mensen die 66 jaar of ouder zijn, ligt dat percentage zelfs tussen 75 tot 84. Neder-Betuwe loopt nu niet achter op andere Biblebelt-gemeenten. En zelfs voor op Staphorst en Urk, waar respectievelijk 40 tot 59 procent en 20 tot 39 procent van de achttienplussers minstens één vaccinatie achter de rug hebben.

Lees ook deze reportage uit Urk: Vanwege ‘de geestelijke nood’ zit de Sionkerk op Urk weer vol

„In de christelijke gezindte denken mensen anders over vaccinatie dan twintig jaar geleden”, zegt Dick van Bodegraven (63), directeur van protestants-christelijk zorgcentrum ’t Anker, in het Neder-Betuwse Kesteren. „De jongere generatie ziet dingen anders.” In 2018 nam de gemeente Neder-Betuwe een motie aan om voorlichting omtrent vaccinatie te verbeteren. In 2019 werd 49 procent van de kinderen ingeënt, in 2020 was dat percentage al 54,2.

Goddelijke voorzienigheid

Toen duidelijk werd dat Nederland vol ging inzetten op vaccinatiestrategie, wist de directeur dat dit juist hier – in een huis vol ouderen – weleens gevoelig kon liggen, vertelt hij in zijn kantoortje met uitzicht op de binnentuin. Soms klinkt er live orgelmuziek door de gangen van de instelling. „Dan doe ik mijn deur open”, lacht de directeur, „en is het genieten”.

Alle 83 bewoners (de meeste dementerend), en alle medewerkers en vrijwilligers, maken deel uit van ‘zware’ kerkgenootschappen. Voor het eten wordt hier gebeden, euthanasie is uitgesloten, zondagsrust wordt in ere gehouden. „En met een kinderbijbel kom je bij sommige dementerende ouderen best een eind”, aldus Van Bodegraven. De directeur schat dat minder dan de helft van de bewoners in ’t Anker een coronavaccinatie heeft gehad. Aan medewerkers mag hij het niet vragen.

De weerstand tegen vaccinatie zit hem in het idee van Goddelijke voorzienigheid. God, en niet het toeval of noodlot, heeft alles voorbestemd. „Ik kende toen ik opgroeide mensen die nooit AOW hebben aangenomen, of een zorgverzekering namen”, zegt verpleeghuisdirecteur Van Bodegraven. „God zorgt voor je. Dus je hebt geen hulp nodig.”

„Mag je daarom wel of niet preventief iets aan een ziekte doen?”, legt huisarts Van Blijderveen uit. „Bloeddruk- of cholesterolverlagers en vitaminepreparaten zijn in zekere zin ook preventief. Daar heeft zelden iemand principiële bezwaren tegen. Het gaat er bij vaccinatie om dat je je lichaam eigenlijk ziek maakt, je immuunsysteem manipuleert, en daarmee ingrijpt op Gods handelen.”

Op zo’n vijfhonderd meter van de praktijk van huisarts Van Blijderveen staat de grootste kerk van Nederland. Foto Flip Franssen

Eén geaborteerde foetus

Dat voorzienigheidsargument is alles behalve nieuw. „Je zou denken: wat moet je daar nu nog aan toevoegen?”, zegt Diederik van Dijk, directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), een christelijke vereniging die adviseert over medisch ethische thema’s als abortus of vaccinatie. Toch werd de vereniging tijdens de huidige crisis bestookt met de vraag: vaccineren of niet?

Dus bracht de organisatie zo’n 17.000 exemplaren uit van een nieuwe vaccinatiefolder. Verpleeghuisdirecteur Van Bodegraven legde een stapel bij de ingang van zijn instelling. Hoofdstuk 6 van de brochure luidt: „Hoe verhoudt vaccinatie zich tot Gods voorzienigheid?” Een ander hoofdstuk gaat over het feit dat het vaccin is ontwikkeld met behulp van foetale cellijnen, ooit verkregen door middel van één geaborteerde foetus in de jaren zeventig. „Ik heb op internet het verhaal gezien dat er nog steeds abortussen nodig zouden zijn om vaccins te maken”, zegt Van Dijk. „Dat soort broodjeaapverhalen weerleggen wij, al vinden we de oorsprong van dergelijke vaccins wel ethisch verwerpelijk.”

Het valt huisarts Van Blijderveen op dat er in zijn omgeving méér over vaccineren is gepraat dan ooit. „Op een open en eerlijke manier. Je kunt niet op een verjaardag komen of het gaat over coronavaccinatie. Maar ook in groepsapps van vrienden ging het er continu over.” De huisarts kreeg een paar maanden terug ook tijdens zijn spreekuur zo’n tien keer per dag vragen over vaccinatie. „Het leefde echt enorm.”

Van de vierhonderd vragen die de NPV kreeg, ging het grootste deel helemaal niet over goddelijke voorzienigheid, maar over de werking en veiligheid van de nieuwe vaccins. Huisarts Van Blijderveen denkt daar het zijne van: tegenstanders halen hun religieuze standpunten van stal, maar zoeken ernaast andere argumenten om zoveel mogelijk anderen te overtuigen, zegt hij.

„Als je echt heel principieel bent moet je alle medicijnen die ontwikkeld zijn met behulp van geaborteerde cellen uitsluiten, diverse kankermedicijnen en reumamedicijnen bijvoorbeeld. Daar hoor je niemand over, en over het coronavaccin hoor je ze nu wel. Dat is omdat mensen argumenten tegen aan het zoeken zijn.”

Dat ‘shoppen’ van argumenten komt volgens Van Blijderveen door maatschappelijke druk; als het om vaccinatie gaat zijn veel ogen in het land op hén gericht. „Gereformeerden weten ook wel dat ze nu onder een vergrootglas liggen.”

Neder-Betuwe loopt nu voor op Urk en Staphorst

Bijbel als kompas

Meer openheid van zaken en meer informatie lijken dus oorzaken voor de relatief hoge vaccinatiegraad. „Een andere verklaring is volgens mij dat we nu mídden in een pandemie zitten”, zegt NPV-directeur Van Dijk. „Het is geen vaag gevaar. Tegen zoiets concreets vinden mensen het geoorloofd actie te ondernemen.”

Ook Nees van Wolfswinkel, wethouder van de gemeente Neder-Betuwe, denkt dat de vele uitbraken in de gemeente, en zo’n vijfentwintig sterfgevallen door corona, een rol hebben gespeeld bij het vaccineren. De gemeente voerde geen actieve campagne, maar met kerken en huisartsen was contact, zegt Van Wolfswinkel. „En de burgermeester schreef op Facebook een column waarin hij aanspoorde tot vaccinatie.”

„Bij iedereen is een deel van wat hij of zij doet gebaseerd op traditie”, zegt huisarts Van Blijderveen. „Bij wat je vroeger hebt meegekregen, ga je geen vraagtekens zetten. Als er geen pandemie is, is de noodzaak van het opnieuw evalueren van je standpunten niet zo heel groot.” Die noodzaak is er nu dus wel. „En dat is helemaal niet zo verkeerd”, zegt NPV-directeur Van Dijk. „Het kan heel gezond zijn om zelf eens goed je normen en waarden te overdenken, met de Bijbel als betrouwbaar kompas.”

Barmhartige Samaritaan

Wie zorgcentrum ’t Anker binnenkomt ziet meteen de afbeelding van de Barmhartige Samaritaan in mozaïek op de wand. Daarboven: Lucas 10: 33-34. De afgelopen maanden heeft de directeur zijn bewoners hier nog weleens aan herinnerd. Als bewoners aan zijn deur kwamen met vragen, zei hij altijd dat hij hen niks wilde verplichten. „Maar ik ging ook met hen in gesprek over hun eigen verantwoordelijkheid, die heb je ook naar anderen. En dan waren er toch wat die zeiden: ja, ik ga het doen. Voor de samenleving.”

„Ik vertel iedereen hier ook dat we als gevolg van de lagere vaccinatiegraad, veel langer moeten wachten op het moment dat we terug kunnen schalen met maatregelen”, zegt de directeur. Buiten duwt een zorgmedewerker met blauw mondkapje, een vrouw in een rolstoel. „We werken hier in de buurt van bewoners nog steeds met mondkapjes, en bezoek is beperkt”, zegt Van Bodegraven. „Ik zie dat andere verpleeghuizen dat al minder doen.”

Van Bodegraven kreeg vorig jaar meteen veel vragen van zijn personeel en familie van bewoners. „Gaan jullie onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde medewerkers en bewoners?” Dat wilde hij per se voorkomen. Gelukt is het niet. „Volgens de laatste RIVM-richtlijnen moet een gevaccineerde bewoner die positief getest is, korter in quarantaine dan een niet-gevaccineerde bewoner. En sommige familieleden zeggen nu: ‘ik wil dat mijn vader of moeder alleen geholpen wordt door gevaccineerde medewerkers’.”

Dat soort ‘druk’ duwt mensen soms in de richting van vaccinatie, denkt huisarts Van Blijderveen. „Je komt voor de keuze te staan. Je wil deelnemen aan de maatschappij, lukt dat zonder vaccinatie?”

Als de pandemie nog lang aanhoudt, is Van Bodegraven benieuwd wat er in zijn verpleeghuis gaat gebeuren. „Die groep die nu zegt niet ingeënt te willen worden vanwege zorgen over de veiligheid van vaccins, die gaat misschien nog wel bewegen.” Van Blijderveen zag dat ook tijdens een mazelen-uitbraak in de gemeente in 2013 en 2014 gebeuren.

Van Bodegraven hoopt uiteindelijk op „groepsimmuniteit”, zegt hij. „Sommige medewerkers zijn echt klaar met het dragen van mondkapjes, acht uur per dag is veel, en dit is geen luizenbaantje. Ik had het makkelijker gevonden als iedereen zich vaccineerde. Maar het is een gegeven. Onze religieuze signatuur is een kracht. En die komt met consequenties.”