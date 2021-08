Hogere energieprijzen leiden niet zomaar tot meer duurzaamheid

Het was misschien wel het eerste referendum in de wereld waarin burgers rechtstreeks werd gevraagd in te stemmen met een flinke stijging van hun energiekosten in ruil voor een schoner klimaat. Afgelopen juni mochten de Zwitsers zich uitspreken over een pakket extra maatregelen om te voorkomen dat het doel voor 2030 – halvering van de uitstoot – wordt gemist. De regering wilde onder meer benzine en diesel duurder maken, fors meer belasting heffen op vliegtickets en de prijs verhogen van de stookolie waarmee vooral Zwitsers op het platteland hun huizen warm houden.

Een meerderheid zei ‘nee’ tegen het plan, ondanks de belofte twee derde van het geld rechtstreeks naar de burger te laten terugvloeien via verlaging van ziektekostenpremies en de rest te gebruiken voor verduurzaming van onder meer gebouwen. In een uitgebreide reactie op Twitter signaleerde klimaatwetenschapper Robert Rohde een politiek probleem met belastingen op fossiele brandstoffen. „De pijn (hogere belastingen) is concreet, maar het voordeel (klimaatbescherming) is vaag. Een CO 2 -belasting kan weliswaar economisch zinvol zijn, politiek is die moeilijk te verkopen.”

Vooral de economische groei heeft er de afgelopen maanden voor gezorgd dat olie, gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden. Van een directie relatie tussen energieprijzen en klimaatbeleid is nauwelijks sprake. Maar is er wel een directe relatie tussen kosten en draagvlak voor de noodzakelijke transitie?

Daar gaan in ieder geval de meeste politici van uit. Daarom aarzelt de Duitse regering, zeker met verkiezingen in aantocht, over versnelde sluiting van bruinkoolcentrales. De Duitse elektriciteitsprijs is, mede door de toenemende vraag, toch al hoog. Voor de Amerikaanse president Joe Biden is het klimaat een speerpunt van zijn beleid, maar toch smeekt hij de organisatie van olieproducerende landen OPEC de productie op te schroeven. Hij vreest maatschappelijke onrust als de benzine in zijn land te duur wordt. En premier Mark Rutte noemde vorige week het nieuwe IPCC-rapport zorgwekkend, maar zei in één adem dat klimaatbeleid vooral „betaalbaar en haalbaar” moet blijven.

Het is een lastig dilemma voor de politiek: prijsprikkels vormen een belangrijk instrument in de energietransitie. Zo wordt volgens het principe dat de vervuiler betaalt de uitstoot van broeikasgassen snel duurder. Tegelijk moet duurzame energie juist goedkoper worden, zodat het aantrekkelijk is de overstap te maken. Dat vraagt om een subtiele en voorzichtige overgang, maar wel een die snel genoeg gaat om de klimaatdoelen voor 2030 en daarna te kunnen halen.

Gele hesjes

Dat is niet zonder risico’s. In een studie naar Energiearmoede en de energietransitie wijst onderzoekscentrum TNO op het gevaar dat „een deel van de huishoudens achterop raakt in de energietransitie”, wat het maatschappelijk draagvlak voor die transitie ondermijnt. „Omgekeerd geldt dat het terugdringen van energiearmoede leidt tot een scala aan sociaal-economische voordelen én kan bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.”

Dat het heel erg mis kan gaan – met soms grote gevolgen voor het klimaatbeleid – bleek in 2018 in Frankrijk. President Emmanuel Macron wilde de dieselaccijns verhogen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hij stuitte op weerstand van betogers die in gele hesjes het hele land lam legden. Uiteindelijk moest Macron van zijn besluit terugkomen. Om de bevolking beter bij de plannen te betrekken, stelde hij een burgerforum in dat met concrete klimaatvoorstellen mocht komen. Inmiddels heeft de regering het grootste deel daarvan overgenomen.

Volgens sociaal wetenschapper Koen Straver van TNO, mede-auteur van de studie naar energiearmoede, is „energierechtvaardigheid” belangrijk om van een maatregel een succes te maken. In een videogesprek zegt hij dat mensen „niet meteen steigeren als ze te maken krijgen met een prijsstijging”. Het belangrijkste is een eerlijke uitkomst, waarbij voorkomen moet worden dat mensen niet kunnen meekomen.

Zijn collega Ruud van den Brink, onderzoeker energietransitie bij TNO, denkt dat de huidige prijsstijging van olie en gas niet snel tot protesten zal leiden. „Waar moet je gaan protesteren? Bij de OPEC? In Frankrijk ging het echt om beleid van de regering dat niet als rechtvaardig werd gezien.”

Toch is niet altijd te voorspellen hoe ‘populair’ bepaalde maatregelen zijn. TNO onderzocht recentelijk het draagvlak voor een hogere benzineaccijns en een kilometerheffing. „Voor dat laatste bleek het draagvlak groter. Vreemd, want je zou zeggen dat de consequentie dezelfde is. Maar – en dat is onze interpretatie – betalen naar gebruik wordt toch als eerlijker gezien. Dat treft iedereen, terwijl rijkere mensen de accijns kunnen ontlopen door elektrisch te gaan rijden.”

De hogere brandstofprijzen lijken een impuls voor de transitie naar een schonere economie. Niet alleen zijn marktprijzen voor olie en gas de laatste maanden flink gestegen, ook de rechten voor uitstoot van broeikasgassen zijn duurder geworden. Zo is het sneller aantrekkelijk de benzineauto in te ruilen voor een elektrische en wordt isoleren van een woning gemakkelijker terugverdiend.

Minder vaak douchen

Klinkt leuk, maar werkt het ook zo? Voor een serieus deel van de bevolking zijn deze opties helemaal niet realistisch. Zeker niet voor mensen die in ‘energiearmoede’ leven; huishoudens die naar EU-definitie meer dan 10 procent van hun besteedbaar inkomen aan energie uitgeven. „In Nederland betreft het 650.000 huishoudens”, zegt Straver van TNO. „Dat is zo’n 8 procent van de bevolking. Om de kosten te beperken, zie je dat mensen bijvoorbeeld slechts één ruimte verwarmen of minder vaak douchen. Veel mensen kunnen dit niet beïnvloeden omdat ze in een huurhuis wonen of omdat ze geen geld hebben om in hun koophuis te steken.”

De sociale en medische gevolgen van een koude en vochtige woning laten zich raden. Niet voor niets is bestrijding van energiearmoede serieus onderdeel van het Europese klimaatbeleid, dat vorige maand via de Green Deal een nieuwe impuls heeft gekregen. Alle lidstaten zijn verplicht de energiearmoede in kaart te brengen en er komt een Europees fonds om de problemen te bestrijden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft TNO gevraagd de energiearmoede te meten om op alle Brusselse vragen antwoord te hebben. Om wie gaat het, waar wonen ze en hoe kunnen ze het best worden geholpen?

„Als je de situatie beter in kaart hebt gebracht, kan je de verduurzaming ook zien als een kans om mensen beter te helpen”, zegt Straver. „De transitie, bijvoorbeeld betere isolatie van huizen, kan dan echt tot een verbetering leiden. Internationaal onderzoek leert dat elke euro die je investeert in problemen rond energiearmoede, tot 2,5 euro besparing leidt aan maatschappelijke kosten, zoals in de gezondheidszorg.”

Overigens is energiearmoede een relatief begrip. Bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties is afgesproken dat in 2030 mensen wereldwijd toegang moeten hebben tot ‘betaalbare en duurzame energie’. Veel mensen hebben nog steeds geen elektriciteitsaansluiting. Schattingen variëren van een half tot bijna één miljard mensen. Daarnaast beschikken zeker twee miljard mensen niet over schone energie om op te koken. Zij zijn aangewezen op simpele houtvuurtjes. Dat is niet slecht voor het klimaat, en voor de gezondheid.

Binnen de Europese Unie zijn er eveneens grote verschillen in de mate van energiearmoede. In Italië en Portugal gaat minstens 30 procent van de huishoudens eronder gebukt, in Griekenland en Bulgarije ligt dat percentage zelfs boven de 40 – veel meer dan de 8 procent in Nederland.

Oost-Europese proporties

„Vaak is de weerssituatie in andere landen extremer en zijn de verschillen tussen rijk en arm groter”, zegt Straver. „Maar er zijn ook in Nederland wijken waar 70 procent van de mensen aan energiearmoede lijdt. Dan lijkt het op nationaal niveau mee te vallen, maar op buurtniveau gaat het om Oost-Europese proporties.”

Zwaarder of lichter belasten van energie is een veelgebruikte manier om gedrag te beïnvloeden. Dat gebeurt ook in de huidige energietransitie, waarbij bijvoorbeeld gas steeds zwaarder wordt belast en elektriciteit juist minder. Dat moet mensen er toe brengen hun huis sneller gasloos te verwarmen. „Zo’n prijsinstrument is vaak niet zo effectief. Van duurdere benzine gaan mensen ook niet veel minder rijden”, zegt Van den Brink van TNO.

De verklaring ligt volgens hem voor de hand. „Voor een serieus deel van de mensen maakt de prijsverhoging niet uit. Die kunnen dat toch wel betalen. En voor de mensen aan de onderkant van de huizenmarkt is het effect ook niet groot. Die hebben de middelen niet om iets te veranderen. Hun rekening stijgt verder, de armoede en de maatschappelijke onrust vervolgens ook. Wanneer we deze mensen helpen hun huis te verduurzamen, zorgt dat voor minder uitstoot én voor minder energiearmoede”.