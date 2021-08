Flatbrand Amsterdam mogelijk lhbti-gerelateerd geweld

Een flatbrand in Amsterdam-West is mogelijk aangestoken uit anti-lhbti-motieven. Dat schrijft de politie vrijdagochtend. De brand ontstond rond 05.45 uur op de achtste verdieping van een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat.

Bij de brand raakten vier bewoners gewond, zij zijn opgenomen in het ziekenhuis omdat zij rook hebben ingeademd. Vier anderen moesten met een ladderwagen van het balkon in veiligheid worden gebracht. De brand was binnen een uur geblust. Het volledige complex werd hierbij door de brandweer ontruimd. Circa honderd bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen moskee en politiebureau. Het is nog niet duidelijk hoe veel schade het vuur heeft toegebracht.

Volgens de politie lijkt het erop dat geprobeerd is om regenboogvlaggen die in de flat hingen aan te steken. In de omgeving van de woning hebben zich eerder acties voorgedaan gericht tegen regenboogvlaggen. De brandweer is momenteel nog bezig met een naverkenning, hierna zal de forensische recherche een onderzoek starten. Daaruit moet blijken of het inderdaad gaat om een bewuste brandstichting gericht tegen de regenboogvlaggen.

De recherche roept ooggetuigen of mensen die meer weten van de brand op zich te melden.