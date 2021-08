Festivals, wees eens rebels

Vanaf een uitkijkpunt naast het Zandvoortse circuit kun je het zien liggen, een stukje duinen, dat kleine werkvoertuigjes kampeerrijp maken. In mijn klimaat- en cultuurminnende biotoopje belichaamt deze Formule 1-camping het ultieme kwaad. Brilprins en zijn fossiele vriendjes vieren zo alsnog een meerdaags festival.

Toevallig tref ik bij de naastgelegen viskraam een expert. „Het is geen festival”, beweert de man – grijs, glimmend motorjack – „het zijn gewoon verschillende sportevenementen, op verschillende dagen.” Hij glundert alsof hij het hoogstpersoonlijk heeft uitgedokterd.

Ergens heeft hij een punt. In ons enthousiasme om het racefeest te schandpalen vergeten we haast dat meerdaagse festivals als Lowlands aanvankelijk zélf bij het kabinet aandrongen op een verbod. Dagelijks hertesten was onwerkbaar, zeiden ze. Dan liever een verbod. Dan konden ze nog terecht bij het garantiefonds.

De circuitbezoekers moeten straks dagelijks een test- of vaccinatiebewijs tonen. En kamperen in de buurt is niet verboden. „Je komt hier om van de campings”, zegt de expert.

Nou ja, campings... Enclaves van stacaravans vooral, en camperstandplaatsen. Op het strand een eindeloze strook houten barakken – ‘Kampeervereniging Voorwaarts’ – opgericht vlak na de oorlog en sindsdien onveranderd. De troosteloosheid is verpletterend. Iets meer ‘glamping’ is in deze contreien geen overbodige luxe.

Verongelijkte festivals kunnen juist leren van die autoboeren. Wees sluw, creatief. Regel een los kampeerterreintje. Zolang je bij de poort maar om verse QR-codes vraagt, valt het binnen de regels.

Op één punt na. Eendaagse festivals mogen sinds kort maar 750 bezoekers ontvangen, anders dan de sportevenementen. Dáártegen is de kritiek volkomen terecht. De festivals krijgen hiermee de rekening voor de dansen-met-Janssen-blunder van het kabinet.

Zaterdag protesteren de evenementenorganisatoren. Ze „eisen” per 1 september open te mogen, „met een volledige capaciteit”. Mooi zo, harde eisen! En wat als het kabinet ze onverwacht niet inwilligt?

Soms denk ik dat theater- en muziekmensen domweg te lief zijn. Waar blijft de rebellie? In plaats van afgunstig kunnen ze ook eens leergierig kijken naar hun ondernemende sportbroertjes en hun schaamteloze brutaliteit. Stop het geklaag, verzet je. Voorwaarts!

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.