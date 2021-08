Jongeren met kanker vertellen over hun dromen, angsten en ambities

Verhalen

Floor van Liemt (1997) schreef in 2018 een dagboek over haar ziekte voor NRC. Datzelfde jaar kwam ook haar nonfictieboek Witte Raaf uit bij Querido. Op zaterdag 21 augustus publiceerde ze in NRC een verhaal over haar besluit geen nieuwe behandeling meer te beginnen.

Dat mensen je vreemd aankijken als je zegt dat je halverwege de twintig bent en nog steeds niet bent afgestudeerd. Dat je niet weet hoe je ooit iemand moet versieren als je na een paar uur al geen energie meer hebt. Dat je als jonge moeder binnen op de bank zit terwijl je kind buiten de wereld ontdekt. Als je jong bent en kanker hebt, loop je tegen zoveel zaken aan, merkte Floor van Liemt (24), die in 2017 de diagnose uitgezaaide longkanker kreeg, een mededeling die, „net als de sneeuwvlokken die dag, ijskoud uit de lucht kwam vallen”, zo schrijft ze in haar voorwoord van het fotoboek De gemene deler, dat deze week verschijnt. „In al die jaren dat ik in de behandelkamers van artsen zat, was het hoofdonderwerp altijd: hoe maken we de tumor kleiner? Terwijl ik nog met duizend andere vragen zat als ik de deur uit liep. Ben ik straks nog vruchtbaar? Hoe moet dat, met seksualiteit en liefde? Kan ik mijn studie nog afmaken? Hoe zie ik er straks uit?”

Nalatenschap

Floor van Liemt richtte in 2019 de F|FortFoundation op, met als hoofddoel het verbeteren van het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker. Samen met fotograaf Loet Koreman (31) werkte ze het afgelopen jaar aan een fotoboek waarin ze elf jonge mensen portretteren in beeld en tekst, mensen met verschillende achtergronden en met uiteenlopende diagnoses en prognoses. „De een deed mee vanuit het idee: dan kan ik later terugkijken op die tijd dat ik zo ziek was. Voor de ander is het echt een nalatenschap. Ik merkte dat er behoefte is iets tastbaars te maken van wat jij meemaakt. Dat er iets bewaard blijft. Zelf heb ik het creatief bezig zijn, het uiting geven aan wat je voelt en denkt, als helend ervaren”, zegt Van Liemt, die voor NRC meerdere malen over leven met en ondanks haar ziekte schreef.