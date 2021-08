Een verloren politiek momentum

10 jaar na de pandemie Hoe herinneren we ons over 10 jaar het rampjaar 2020-2021? Wat beklijft? Hoe schrijven we de geschiedenis die de wereld stillegde? NRC Opinie nodigde schrijvers uit voor een korte zomerserie met opinies uit de toekomst.

Het zou jammer zijn wanneer we ooit de opwinding vergeten die zich tien jaar geleden meester maakte van het Nederlandse volk, toen de minister-president en zijn collega’s begonnen het volk rechtstreeks toe te spreken.

Menno Hurenkamp is publicist en politicoloog aan de Universiteit voor Humanistiek.

Op 6 maart 2020 meldde Rutte zo het eerste sterfgeval door corona. Hij sprak lof uit voor de deskundigen – en zag geen reden om evenementen af te zeggen. Niet iedereen keek. Op 9 maart 2020 kondigde Rutte zo aan dat misschien maatregelen nodig waren. Maar hij sloot lacherig af, met een niet-hand richting de aanvoerder van de deskundigen, Jaap van Dissel. We waren als kijkers al met heel wat meer. Op 12 maart werd duidelijk dat zélfs in Nederland er iets aan de hand was. Rutte sprak ons voor het eerst toe met een gebarentolk aan zijn zijde. Heel Nederland lag voor de buis, in quarantaine. Daarna volgenden in een jaar tijd nog ruim vijftig persconferenties, veelal gevolgd door miljoenen mensen.

Cultuurpessimisten

De kijkcijfers van de publieke omroep stegen enorm, soms was het alsof een voetbalfinale of songfestival aan de gang was. De cultuurpessimisten die jammerden over individualisering of gezagscrisis stonden weer met hun mond vol tanden. We luisterden met z’n allen naar wat de baas te zeggen had. Het was per slot crisis. Zelf denken was niet raadzaam. Wel droegen experts en zelfbenoemde experts in de talkshows direct na de persconferenties alternatieven aan, zodat we thuis toch ons oordeel konden vormen. Als er ooit sprake was van een ‘toeschouwersdemocratie’, dan in de jaren 2020-2021.

Maar deze momenten van huiselijke verbroedering knaagden stevig aan de representatieve democratie. De parlementaire verkiezingsdag van 17 maart 2021 bleek niet meer dan een theepauze in de parallelle competities van leiders en volk: wie het meest plechtig kon spreken, wie het meest lijdzaam kon gehoorzamen. Het crisismoment hád de aanleiding kunnen zijn om wat fundamentele kwesties in dit „waanzinnig gave land” (dixit Rutte) aan de orde te stellen. Een paar voorbeelden van toen.

Hoe we onze gezondheid organiseerden: met just in time productie door een beperkte hoeveelheid artsen, verplegers en bedden, zonder oog voor het verschil in levensduur tussen arm en rijk? Of gericht op gelijke kansen op een gezond leven, door vervuilende industrie en toegang tot komkommersap evenredig over verschillende wijken te spreiden?

Hoe we ons internationaal gedroegen: over de grens zoveel mogelijk contracten voor het grootbedrijf binnenhengelen en thuis schelden op Brussel, om Wilders de wind uit de zeilen te houden? Of zoeken naar effectieve samenwerking om vaccins te ontwikkelen en delen, en overigens ook de lasten en lusten van immigranten netjes te spreiden?

Wat we überhaupt van solidariteit vonden: was het werkelijk zo dat Nederlanders meer en meer naar ‘eigen volk eerst’ snakten, zoals we waren gaan geloven sinds alle media na 2001 over elkaar buitelden om het populisme in alle standjes aan het woord te laten? Of bedoelden we eigenlijk te zeggen dat we gráág iets over hebben voor anderen of voor het klimaat, als we zelf ook een beetje normaal leven hebben?

Plat populisme

Op dat soort punten had bezinning voor de hand gelegen. De kans diende zich aan af te rekenen met doorgeslagen marktdenken en plat populisme. Maar zo erg vonden we het allemaal niet, blijkbaar. De politiek pakte dus niet de handschoen maar de persconferenties op na de verkiezingen. En verving en passant de kennis van experts door de belangen van lobbyisten.

Nederland: leuk voor wie het er leuk vindt. Was het onwil of onvermogen van dit hele gave land om te veranderen? Toen na de verkiezingen van 2021 de omvang van het Toeslagenschandaal duidelijk werd, leverde dat wél even een roep om ‘tegenmacht’ op. Gevraagd werd om meer greep door de samenleving op de regering, op de rechterlijke macht ook. Om een machtiger Tweede Kamer. Maar ook die roep werd er langzaam in grijze veelkleurige dampen gesmoord.

De progressieve oppositie kroop in die jaren spinnend van plezier bij de conservatieve regering op schoot. De populistische oppositie droeg andermaal vooral bij aan ruis. Waardoor het nettoresultaat was dat de parlementaire versplintering zich verhevigd voortzette.

‘Slegs vir Blanken & Bosma’

Kijk waar we nu mee zitten. Naast de voortmodderende ‘volkspartijen’ nu ook een rechtse dierenpartij en een linkse royalistenpartij; de lhbti-moslims; de afsplitsing van de autonome linkervleugel van de SP, ook wel bekend als het Osser Front; de lijst Nagedachtenis Jan Nagel; de eenmansbeweging ‘Ieder mens telt en Sywert telt beter’. En dan nog alle nationalistische afsplitsingen ontstaan na het vertrek van Geert Wilders, met onder andere twee zeteltjes voor ‘slegs vir Blanken & Bosma’.

Het is in de Tweede Kamer kortom meer dan ooit voor elk wat wils – en voor de regering dus geen kunst om ongestoord door te besturen. De overtuiging dat efficiëntie in de publieke sector een doel is en geen middel, die stamt al uit de jaren negentig van de vorige eeuw. We hadden er mee kunnen afrekenen. Het idee dat consultancybureaus het werk van ministeries overnemen en de staat vooral voorlichters levert. We hadden er mee kunnen afrekenen. De ruimte die lobbyisten in de wetgeving creëren om varkens op stal te houden en dieselmotoren op de weg. Idem. Al die depolitisering had gekeerd kunnen worden, toen we even met z’n allen naar zuurstof hapten. Maar niks ervan. Want een parlement is goed, maar een persconferentie is beter.

