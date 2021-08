Een Twitter-account en een kalasjnikov

Op een persconferentie van de Taliban, afgelopen dinsdag, beschuldigde woordvoerder Zabihullah Mujahid Facebook van hypocrisie. Het bedrijf zou de mond vol hebben over vrije meningsuiting, maar wel de accounts van Taliban-strijders verwijderen. Voor een groep die moordaanslagen en ontvoeringen van journalisten op haar naam heeft staan, valt deze plotselinge omarming van vrije meningsuiting alleen als opportunistisch en instrumenteel te zien. Dat vrouwelijke journalisten snel hun socialemedia-accounts verwijderden omdat de extremisten in Afghanistan die afspeuren op zoek naar critici, is helaas wel serieus te nemen. Net als het gebruik van andere technologie door de Taliban.

Het imago van ultraconservatieve milities met kalasjnikovs om de schouders verhult dat de Taliban de voorbije jaren geleerd hebben om ook digitaal te strijden om de harten en hoofden. De groep, die wil leven volgens de strenge sharia en televisiekijken verbood, gebruikt socialemediakanalen nu als integraal onderdeel van moderne oorlogsvoering. Wellicht leerde ze dit van Islamitische Staat.

Niet lang nadat de Taliban de Afghaanse steden in razend tempo hadden ingenomen, volgde activatie van Facebook-, YouTube- en Twitter-accounts. Op YouTube werden na de verovering van de hoofdstad Kabul video’s geüpload van felicitaties en vieringen van de overwinning. Nu worden gecoördineerde berichten gedeeld die het beeld van de Taliban onder de bevolking moeten bestendigen als de nieuwe, legitieme bestuurders van het land.

Woordvoerder Mujahid spreekt de wereld niet alleen op persconferenties toe, maar ook via zijn Twitter-account met ruim 350.000 volgers. Officieel verbieden YouTube en Facebook de Taliban vooralsnog, omdat Amerikaanse sancties van kracht zijn. Maar de screening voor ongewenste of illegale berichten blijkt weer niet waterdicht.

Dat westerse technologie gewild is bij antidemocratische krachten, blijkt nu ook omdat Amerikaanse biometrische identiteitssystemen in Afghanistan in handen van de Taliban zijn gevallen. De grootste nachtmerrie van burgerrechtenactivisten komt hiermee uit. Afghanen die met de VS samenwerkten, moesten zich de afgelopen jaren identificeren met irisscans en vingerafdrukken. Ook probeerden de Amerikanen met massale registratie de Taliban en andere milities in het vizier te krijgen. Zoals Afghanen veel mensenrechten ontberen, zijn ook hun data niet bij wet beschermd.

Zo wordt opnieuw duidelijk dat de strijd tegen terreur eigen, nieuwe risico’s met zich meebrengt. Dankzij Edward Snowden weten we dat de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA, onder het mom van terreurbestrijding, toegang heeft tot bijna alle socialemedia-accounts en telefoons, en de data daarop.

De hoop is nu dat de Taliban geen toegang krijgen tot alle systemen en ze de kunde missen om de biometrische databases uit te lezen – al is al deze kennis te koop. Afghanen die samenwerkten met westerse landen, moeten niet alleen vrezen voor een letterlijke klop op de deur. Als het de nieuwe leiding van het land lukt de identiteitsdatabanken te openen, kunnen de vingerafdrukken en irisscans nog jaren tegen hen worden gebruikt voor opsporing, bij checkpoints en sollicitaties.

De rampzalig verlopen terugtrekking van Amerikaanse en andere internationale troepen uit Afghanistan zal nog lang worden geanalyseerd. Eén conclusie is al glashelder: technologie wordt anders gebruikt dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was. En dat heeft vaak desastreuze gevolgen voor precies díé vrijheden die beschermd moeten worden tegen terroristen.

Marietje Schaake schrijft om de week op deze plek een column over technologie, beleid en economie.