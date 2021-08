Een taxirit met omweg

Het gesprek met de taxichauffeur komt doorgaans niet verder dan de koetjes en de kalfjes van het dagelijks leven, maar er zijn uitzonderingen, besloot de chauffeur die ons met onze reiskoffers naar het centraal station zou brengen.

Het was een man van in de vijftig, lang, goed gebouwd en ogenschijnlijk zo gezond als een vis. Hij zette onze koffers in de achterbak, zonder te zuchten, hoewel daar alle reden voor was – ze waren weer eens veel te zwaar.

Hoe kwam het toch dat wij er nooit in slaagden onze reisbenodigdheden strenger te selecteren? Waarom moesten er op het laatste moment minstens drie truien, vijf broeken en een extra paar schoenen bij alsof we gingen overwinteren op Nova Zembla? En dan dat stapeltje boeken waarvan je nu al wist dat je er nog niet de helft van zou lezen. Lag het alleen aan mij? Nee! Hier was duidelijk sprake van collectieve verantwoordelijkheid.

Ik schoof naast mijn vrouw op de achterbank, de chauffeur vroeg naar de bestemming, startte en zei nog voordat de hoek van de straat bereikt was: „Ik mag blij zijn dat ik hier zit.”

Een verrassende openingszin. Hij gunde ons nauwelijks de tijd om te vragen: „Hoezo?” Terwijl hij flink gas gaf, zei hij met zijn sterk Amsterdamse accent: „Ik heb net vijf dagen in het ziekenhuis gelegen. Geopereerd voor kanker aan de dikke darm. Ze hebben er twee derde vanaf gehaald, dat is héél veel. Weet u hoe lang een dikke darm precies is?”

Ik hoopte dat mijn vrouw het wist, maar die bleef ook het antwoord schuldig. Hij noemde een cijfer dat in het motorgeraas verloren ging en vervolgde: „Ik weet niet hoe het gaat aflopen. Het kan zomaar met me gebeurd zijn. De operatie is volgens de dokter goed verlopen, maar dat zegt lang niet alles. Ik moet streng onder controle blijven.”

Op de achterbank hapten wij naar adem als boksers die – nu we het toch over kwetsbare ingewanden hebben – een klap op hun nieren hadden gekregen. „Hoe merkte u dat er iets aan de hand was?” bracht ik met moeite uit.

Hij keek me snel aan via zijn binnenspiegel. „Ik kon niet meer poepen!” riep hij. „Al een week niet meer!”

We zaten inmiddels in een deel van Amsterdam dat aanzienlijk verder van het centraal station was verwijderd dan ons huisadres. Dat was niet onze bedoeling, maar kon je iets anders verwachten van een taxirit die meer op een anatomische les leek? Ik besefte dat ik op een gepast moment moest wachten voor het corrigeren van de koers. Voorlopig was het niet zover.

„Als het daar nou bij gebleven was…”, zei hij, „maar ho maar, ik kon er nog wel wat kloterij bij hebben.” Hij liet een korte stilte vallen voor hij de volgende bom dropte. „Ik bleek ook nog PBC te hebben. Dus niet PSV – haha – maar PBC.”

Hij interpreteerde ons gezamenlijke zwijgen terecht als één grote vraag. „Weet u wat dat is? Een zeldzame auto-immuunziekte van de lever. De kleine galkanaaltjes in de lever raken ontstoken. Ik kan er alleen vanaf komen met een levertransplantatie, maar daarvoor ben ik nog niet oud genoeg.”

Hij begon hardop uit te rekenen wanneer hij er wél oud genoeg voor was – gelukkig zou dat pas na onze rit zijn.

Door de omweg was het een dure rit geworden, maar het was duidelijk dat mijn fooi daar niet onder mocht lijden.