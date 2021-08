Een racisme-experiment dat werkt

Zijn opa, zelf politieagent, heeft het Mahkai vroeger uitgelegd: „Als je aangehouden wordt, vraag dan altijd waarom. En blijf beleefd. Don’t be rude.” Nu geeft de elfjarige jongen de grootvaderlijke les door aan zijn klasgenoot Bright. Witte Britten hebben hier vast minder last van, concluderen de jongens. „That’s just England for you”, zegt Bright met een beginnend sarcasme.

Bright en Mahkai zitten in de eerste klas van Glenthorne High School in het zuiden van Londen, die centraal staat in een racisme-experiment waarvan verslag wordt gedaan in de tweedelige documentaire De school die kleur bekent (BNNVARA). Wetenschappers maten eerst de onbewuste vooroordelen van de leerlingen. De uitslag sloeg bij de elfjarigen in als een bom: 18 van de 24 kinderen bleken positieve vooroordelen over witte mensen te hebben (en dus negatieve over minder witte mensen).

Daarna kregen de kinderen drie weken les over vaak onbewuste vormen van racisme, in de hoop dat er een verschil gemaakt zou kunnen worden voordat in de puberteit een proces van self segregation optreedt. Het experiment zelf begon met segregatie: de klas werd tijdelijk opgedeeld in een witte en een niet-witte groep om het uitwisselen van ervaringen te vergemakkelijken. Henry, op het oog een onecht kind van Harry Potter en zijn boezemvriend Ron Weasley, constateerde dat zijn groep zwijgend bijeen zat, terwijl in de andere ruimte de stemmen over elkaar heen buitelden.

„This place is dead.”

Er zitten veelzeggende scènes in de film, bijvoorbeeld als Mahkai zijn moeder tot haar schrik bekent dat hij weleens racistisch bejegend is in een winkel. Pijnlijk is de vertwijfeling van Farrah (witte moeder, Srilankaanse vader) als ze zich realiseert dat haar gemengde afkomst in de dagelijkse praktijk gewoon ‘niet wit’ betekent. Bright concludeert na een bezoek aan de zeer witte National Portrait Gallery: „This place is dead.”

De kinderen krijgen aanschouwelijk onderwijs over privileges, bijvoorbeeld door ze bij een hardloopwedstrijd verschillende startposities toe te kennen. Een Amerikaanse docente laat de lijn zien die loopt van stereotypering naar ‘internalized oppression’ – het moment waarop iemand zelf gaat geloven tot een inferieure groep te behoren.

Dat het speciale lesprogramma werkt, komt na al die inspanningen niet als een verrassing. Drie weken later scoren de kinderen bij de vooroordelentest bijna allemaal ‘neutraal’. Iets anders is de vraag of De school die kleur bekent als film geslaagd is. Helaas zijn de makers (van Channel Four) bezweken voor de verleiding om de onderzoekers eindeloos het woord te geven, waardoor veel scènes worden onderbroken door volwassenen die in eigen woorden herhalen wat de kinderen net scherp hebben geformuleerd. Dan volgt er weer een samenvatting van de voiceover of een zoveelste uitleg dat dit programma ertoe moet leiden dat de kinderen in hun latere leven minder vatbaar zullen zijn voor vooroordelen.

Dat terwijl er veel indrukwekkends vastgelegd is. Neem een gesprek tussen Bright en zijn moeder over het zomaar aanhouden van zwarte jongens. „Dat komt door de tv”, zegt zijn moeder. Bright, geladen met zijn nieuw verworven kennis over geïnternaliseerde onderdrukking, roept: „You don’t get it!” Maar zijn moeder houdt vol. De politie controleert zwarten om wat er eerder is gebeurd. „Je moet je in hen verplaatsen.”

De verbijstering druipt van Brights gezicht: vindt zelfs zijn eigen moeder dat het de taak van de zwarte jongen is om zich te verplaatsen in de witte man? Nog een keer roept hij: „You don’t get it!” Het komt van heel diep.